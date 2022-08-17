С помощью дистанционного анализа в Пермском крае проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель

12.45 Среда, 17 августа 2022
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги работы в сфере государственного земельного надзора за 1 полугодие 2022 года.

Государственный земельный надзор Росреестра прежде всего направлен на предупреждение нарушений требований земельного законодательства, снижение рисков их возникновения.

Руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина подчеркивает, что земля – это абсолютная ценность, которая находится под защитой государства. Важно не нарушать требования законодательства и не наносить ущерба охраняемым ценностям.
Поэтому главная задача госземинспекторов Управления сформировать у землепользователей единое понимание обязательных требований земельного законодательства и мотивацию к добросовестному поведению.

В рамках профилактических мероприятий инспекторами Управления проведено 788 профилактических визитов, выдано 974 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Важной частью федерального земельного надзора являются мероприятия пространственного (дистанционного) анализа территории, проведенного с использованием Единой электронной картографической основы.

Всего за полгода дистанционно проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель. На площади 74 га выявлено 1780 признаков нарушений земельного законодательства и проводится профилактическая работа с землепользователями, 513 признаков реестровой ошибки для дальнейших мероприятий по исправлению сведений Единого государственного реестра недвижимости, 165 га свободных земель для вовлечения в оборот.

Современные инструменты исследования позволяют выявить признаки нарушений, профилактическая работа, проводимая специалистами Росреестра, дает возможность землепользователям устранить нарушения самостоятельно без штрафных санкций, временных и денежных затрат.

За шесть месяцев 2022 года инспекторы государственного земельного надзора краевого Росреестра провели 242 плановых и внеплановых контрольных мероприятия, 516 выездных обследований и наблюдений, по результатам которых выявлено 234 нарушения, устранено 220 нарушений.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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