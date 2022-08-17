С помощью дистанционного анализа в Пермском крае проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги работы в сфере государственного земельного надзора за 1 полугодие 2022 года.
Государственный земельный надзор Росреестра прежде всего направлен на предупреждение нарушений требований земельного законодательства, снижение рисков их возникновения.
Руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина подчеркивает, что земля – это абсолютная ценность, которая находится под защитой государства. Важно не нарушать требования законодательства и не наносить ущерба охраняемым ценностям.
Поэтому главная задача госземинспекторов Управления сформировать у землепользователей единое понимание обязательных требований земельного законодательства и мотивацию к добросовестному поведению.
В рамках профилактических мероприятий инспекторами Управления проведено 788 профилактических визитов, выдано 974 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
Важной частью федерального земельного надзора являются мероприятия пространственного (дистанционного) анализа территории, проведенного с использованием Единой электронной картографической основы.
Всего за полгода дистанционно проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель. На площади 74 га выявлено 1780 признаков нарушений земельного законодательства и проводится профилактическая работа с землепользователями, 513 признаков реестровой ошибки для дальнейших мероприятий по исправлению сведений Единого государственного реестра недвижимости, 165 га свободных земель для вовлечения в оборот.
Современные инструменты исследования позволяют выявить признаки нарушений, профилактическая работа, проводимая специалистами Росреестра, дает возможность землепользователям устранить нарушения самостоятельно без штрафных санкций, временных и денежных затрат.
За шесть месяцев 2022 года инспекторы государственного земельного надзора краевого Росреестра провели 242 плановых и внеплановых контрольных мероприятия, 516 выездных обследований и наблюдений, по результатам которых выявлено 234 нарушения, устранено 220 нарушений.
Государственный земельный надзор Росреестра прежде всего направлен на предупреждение нарушений требований земельного законодательства, снижение рисков их возникновения.
Руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина подчеркивает, что земля – это абсолютная ценность, которая находится под защитой государства. Важно не нарушать требования законодательства и не наносить ущерба охраняемым ценностям.
Поэтому главная задача госземинспекторов Управления сформировать у землепользователей единое понимание обязательных требований земельного законодательства и мотивацию к добросовестному поведению.
В рамках профилактических мероприятий инспекторами Управления проведено 788 профилактических визитов, выдано 974 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
Важной частью федерального земельного надзора являются мероприятия пространственного (дистанционного) анализа территории, проведенного с использованием Единой электронной картографической основы.
Всего за полгода дистанционно проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель. На площади 74 га выявлено 1780 признаков нарушений земельного законодательства и проводится профилактическая работа с землепользователями, 513 признаков реестровой ошибки для дальнейших мероприятий по исправлению сведений Единого государственного реестра недвижимости, 165 га свободных земель для вовлечения в оборот.
Современные инструменты исследования позволяют выявить признаки нарушений, профилактическая работа, проводимая специалистами Росреестра, дает возможность землепользователям устранить нарушения самостоятельно без штрафных санкций, временных и денежных затрат.
За шесть месяцев 2022 года инспекторы государственного земельного надзора краевого Росреестра провели 242 плановых и внеплановых контрольных мероприятия, 516 выездных обследований и наблюдений, по результатам которых выявлено 234 нарушения, устранено 220 нарушений.
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