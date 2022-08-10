В Перми пройдет презентация частных музеев региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ассоциация частных музеев Прикамья в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям в Перми подготовила презентации членов-участников.22 августа с 19.00 до 22.00 в лекционном павильоне на городской набережной (павильон расположен по спуску от галереи налево) владельцы представят на суд публики свои частные музеи.На презентации заявились: Пермский музей кукол, Музей советского быта, Музей роботов-трансформеров, Музей Кировского района, Музей старины (п. Полазна), Народный музей добра (г. Добрянка), коллекция «Фарфоровый заповедник», коллекция миниатюрной обуви «Mini Shoes» и другие.Приглашаем всех желающих узнать больше о частных музеях и коллекциях из Пермского края.Мероприятие проводится при поддержке министерства по туризму и молодежной политике Пермского края.