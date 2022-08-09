30 часов труда на благо общества хватило прикамцу, чтобы встать на путь исправления

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Все началось с того, что 37-летний житель г. Красновишерска Пермского края отстранился от своих родительских обязанностей и перестал финансово помогать родным детям. Итогом стала задолженность порядка 1 млн рублей.В рамках исполнительного производства о взыскании алиментных платежей судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении в праве на управление транспортным средством. Но должник пренебрег запретом и сел за руль автомобиля. Данный факт был зафиксирован правоохранителями, после чего мировой судья вынес мужчине административное наказание по ст. 17.17 КоАП РФ за нарушение временного ограничения на пользование спецправом. Согласно решению, для предупреждения совершения новых противоправных поступков со стороны нарушителя, ему должно быть назначено наказание в виде обязательных работ.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю. Должнику было вручено постановление о направление к месту отбытия наказания. За все время работы в ООО «Коммунальное, бытовое обслуживание населения» мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны. А после окончания обязательных работ решил кардинально изменить свою жизнь - устроился на работу водителем, в связи с чем обратился к судебным приставам с просьбой вернуть ему право на управление автомобилем. На основании трудового договора и личного заявления должника постановление о временном ограничении в спецправе было отменено. В организацию, где трудится красновишерец, было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату. Теперь дети мужчины будут получать положенную им материальную помощь.