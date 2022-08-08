Пермский медуниверситет проводит дополнительный прием на обучение по программам специалитета
Пермский край: новости дня
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России проводит дополнительный прием граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета на вакантные места, финансируемые из федерального бюджета, по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия,32.05.01 Медико-профилактическое дело.
Дополнительный прием проводится по тем же условиям приема, по которым проводился основной прием на обучение в 2022/2023 учебном году.
Сроки проведения дополнительного приема:
- прием документов, необходимых для поступления, с 11 августа 2022 года проводится по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, д. 44 (Приемная комиссия);
- срок завершения приема документов от поступающих - 25 августа 2022 г.;
- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на дополнительные места, - 7 сентября 2022 г. в 18 часов местного времени;
- издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на дополнительные места, - 8 сентября 2022 г.
Дополнительный прием проводится по тем же условиям приема, по которым проводился основной прием на обучение в 2022/2023 учебном году.
Сроки проведения дополнительного приема:
- прием документов, необходимых для поступления, с 11 августа 2022 года проводится по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, д. 44 (Приемная комиссия);
- срок завершения приема документов от поступающих - 25 августа 2022 г.;
- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на дополнительные места, - 7 сентября 2022 г. в 18 часов местного времени;
- издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на дополнительные места, - 8 сентября 2022 г.
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