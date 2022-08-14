Росреестр Прикамья запустил новый проект по работе с пространственными данными

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю разработало проект по нормализации использования геодезической основы, пилотной площадкой которого стал Кунгурский муниципальный округ.Рабочая группа проекта - Управление Росреестра по Пермскому краю, руководство ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края», Приуральского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», декан факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова Людмила Кошелева и кадастровые инженеры.Проект поддержал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.Проект нацелен на организацию системной работы по координации технических вопросов геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, проведение мониторинга осуществления геодезической и картографической деятельности, внедрение единых подходов к использованию пространственных данных на территории Кунгурского округа, а затем и Пермского края.Руководитель регионального Росреестра, куратор проекта, Лариса Аржевитина подчеркнула необходимость создания в регионе центра компетенций по координации вопросов геодезии и картографии для реализации задач государственной программы «Национальная система пространственных данных». Применение нового инструментария позволит оптимизировать проведение комплексных кадастровых работ. Выполнение всех кадастровых работ от единой геодезической основы, соответствующей современным требованиям, урегулирует вопросы ценообразования, создаст комфортные условия для проведения и сократит сроки выполнения работ.Елена Дегтярева, начальник отдела геодезии и картографии Управления, считает, что за три месяца, которые прошли с момента инициации проекта на территории Кунгурского округа, уже удалось достичь некоторых результатов. «Прежде всего это сотрудничество с кадастровыми инженерами в проведении обследования пунктов государственной геодезической сети. Поэтому было решено расширить территорию реализации проекта, включив в него Чусовской, Чернушинский и Соликамский округа».Важное направление в проекте – обучение заинтересованных сторон: кадастровых инженеров и специалистов местных администраций муниципальных образований края.Первое учебное занятие было проведено с сотрудниками администрации Кунгурского муниципального округа.Специалисты администрации на практике отработали алгоритм комплексного анализа территории с применением справочных информационных систем: научились выявлять свободные земли, которые можно использовать под застройку, объекты незавершенного строительства, несуществующие объекты на местности, включенные в перечни бесправных объектов и в отношении которых зарегистрированы права.Также участники занятия познакомились с возможностями сервисов Росреестра - государственных информационных систем «Единая картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных».