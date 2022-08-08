Ученые Пермского Политеха получили сырье для пищевой промышленности и бытовой химии с помощью «живучих» бактерий

13.02 Вторник, 16 августа 2022
Пермский край: новости дня
Биотехнологи Пермского Политеха предложили утилизировать отходы производства эфиров жирных кислот с помощью «живучих» бактерий Yarrowia lipolytica. Микроорганизмы используют глицерин как источник питания и выделяют лимонную кислоту. Ее можно применять в производстве продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой химии и косметики.

Результаты исследования биотехнологи представили в сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Химия. Экология. Урбанистика» (2022).

– Глицерин образуется в результате переработки масел и жиров в эфиры жирных кислот. На каждые 10 кг эфиров получают 1 кг глицерина. Его можно утилизировать, получая ценные продукты, но процесс очистки глицерина требует дополнительных финансовых и энергетических затрат. Этого можно избежать, если перерабатывать неочищенные отходы с помощью микроорганизмов. Глицерин становится для них ценным источником питания. Чтобы не помешать росту бактерий, из отходов необходимо удалять спирт, – рассказывает одна из разработчиков, студентка кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Ирина Пирожкова.

Лимонную кислоту сейчас производят из мелассы – сахаросодержащего сырья, используя штаммы гриба Aspergillus niger. Технология пермских ученых позволит получать ее из отходов, сэкономив ценные ресурсы. Использование микроорганизмов поможет снизить энергозатраты, не проводя очистку глицерина, и обеспечить экологичность.

В качестве «производителей» лимонной кислоты биотехнологи Пермского Политеха предложили применять дрожжи Yarrowia lipolytica. Бактерии безопасны для человека и окружающей среды, устойчивы к агрессивным примесям и быстро растут в среде с промышленными отходами.

Ученые выявили оптимальную концентрацию глицерина в качестве питательной среды для бактерий. Для этого они провели культивирование дрожжей в средах с содержанием вещества от 0,5 до 5 %. Скорость роста микроорганизмов оказалась наиболее высокой при концентрации глицерина 1-1,5 %.

– Чтобы выяснить, насколько эффективно дрожжи перерабатывают глицерин, мы провели эксперимент. В колбу добавили 100 мл среды с концентрацией глицерина 1,5 %. Затем внесли 100 мкл бактерий и культивировали их в течение 7 суток при температуре 32 °C, постоянно перемешивая. В результате количество дрожжей выросло, а концентрация глицерина уменьшилась и составила 0,033 %. Лимонная кислота образовалась на 6-7-е сутки, – отмечает научный руководитель разработчицы, доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат технических наук Ирина Пермякова.

Переработка глицерина в полезные продукты позволит повысить доходы от производства эфиров жирных кислот. Технология соответствует принципам экономики замкнутого цикла, отмечают ученые.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жители Екатеринбурга смогут безопасно утилизировать старые батарейки
08 августа 2022
Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
14 августа 2022
Два ретро-трамвая поступят в Нижний Тагил
10 августа 2022
В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
09 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:08 Росреестр Прикамья запустил новый проект по работе с пространственными данными
13:02 Ученые Пермского Политеха получили сырье для пищевой промышленности и бытовой химии с помощью «живучих» бактерий
12:50 Пермяков приглашают на ярмарку в Мотовилихе
09:30 В Пермском крае суд продлил арест неплательщику алиментов, задолжавшего своим детям более 1 млн рублей
13:12 Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на пермячку
12:56 В Пермском крае обследовано 45 процентов геодезических пунктов
12:45 Матмодель ученых Пермского Политеха сможет предсказать развитие рака
12:37 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
10:15 В Перми взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешеходов
14:20 Двое жителей Прикамья признаны виновными в краже железнодорожных деталей
12:59 Ученые Пермского Политеха предложили использовать песок с силиконом в строительстве
12:54 Прикамский Росреестр разработал типовые формы договоров купли-продажи
10:11 Путешественнику из Прикамья напомнили о долге в аэропорту перед посадкой на рейс
12:51 Студенты Пермского Политеха разработали устройство для контроля влажности и температуры бетона
12:44 В прикамском Росреестре рассказали, как оформить квартиру, проданную на торгах по решению суда
12:36 В Перми будет временно перенесена остановка «Улица Хохрякова»
10:11 В Прикамье судебные приставы взыскали уголовный штраф за использование поддельного удостоверения
12:37 В Перми впервые пройдет ярмарка сыра и хлеба
12:31 Пермские ученые разработали программу для выявления чумы свиней
12:07 Прикамский Росреестр поставил на кадастровый учет шесть новостроек
10:34 В Перми по решению суда у матери, имеющей проблемы с психикой, изъяли 8-летнего сына
Все новости
13:38 Юрий Шевчук не смог принять участие в суде по ВКС, дело в Уфе рассматривают без него
13:06 В Джанкое из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, изменен маршрут поездов
12:06 В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе
11:24 Аксенов: в Джанкойском районе продолжается детонация, идет эвакуация жителей
11:06 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:32 Глава Крыма срочно выехал в село Майское после сообщений о «сильном хлопке» и пожаре
10:14 МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га, жителей эвакуировали
09:56 Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ возросло до 16
09:41 В Новосибирске в доме независимого депутата Хельги Пироговой проходят обыски
18:01 Москалькова отреагировала на сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР
16:27 «Интерфакс»: в Тульской области создадут первое в РФ производство лимонной кислоты
15:37 Countrymeters: численность населения Земли превысила 8 миллиардов человек
15:01 Маркетплейс Wildberries сменил название компании на своем сайте на «Ягодки»
14:12 СК: в Белгородской области мать убила двоих детей и совершила самоубийство
13:04 В московской пятиэтажке, где отравились жильцы, концентрация углекислого газа превышала норму в 14 раз
12:09 В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой чиновницы, сообщил глава района
11:25 В ГД изменили порядок работы с письмами граждан, появилось понятие «массовые обращения»
10:36 СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
09:43 В Ереване число погибших в результате взрыва в ТЦ увеличилось до шести человек
18:51 Эксперт нашел более 30 ошибок в судебном постановлении по делу музыканта Ягодина, оштрафованного по статье о «военных фейках»
16:24 Прокуратура: в Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK