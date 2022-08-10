Пермяков приглашают на ярмарку в Мотовилихе
Пермский край: новости дня
Городская ярмарка на Уинской, 10 будет работать с 17 по 19 августа, с 12:00 до 20:00.
Здесь пермяков и гостей города будет ждать натуральная и свежая продукция местных фермеров и производителей: мед, молочная продукция, сыр, мясные и рыбные деликатесы, ягоды, сухофрукты, сладости.
Здесь пермяков и гостей города будет ждать натуральная и свежая продукция местных фермеров и производителей: мед, молочная продукция, сыр, мясные и рыбные деликатесы, ягоды, сухофрукты, сладости.
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