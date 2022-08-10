В Пермском крае суд продлил арест неплательщику алиментов, задолжавшего своим детям более 1 млн рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Пермского края 20 суток проведет в спецприемнике за уклонение от уплаты алиментов. Уроженец п. Октябрьский является отцом двоих детей от разных браков. Так как в добровольном порядке бывшим семьям он не помогал, обе женщины через суд добились алиментных выплат.В отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина ¼ части всех доходов на содержание несовершеннолетних детей.Несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов, должник упорно игнорировал свои обязательства: официально нигде не работал, жил на временные заработки, с детьми не общался, участия в их воспитании не принимал и алименты не платил. Общая сумма задолженности безответственного родителя превышала 1 млн рублей.В рамках одного из исполнительных производств в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев его, суд назначил мужчине 10 суток ареста.В рамках второго производства также был составлен аналогичный протокол, но его рассмотрение несколько затянулось, так как судебному приставу не удавалось застать взыскательницу для уведомления о привлечении должника к административной ответственности. Женщина была найдена, когда гражданин уже отбывал наказание в спецприемнике. Рассмотрев второй процессуальный документ, суд вынес решение о продлении отбывания наказания еще на 10 суток.Теперь у мужчины будет достаточно времени, чтобы задуматься о своем поведении. Если он не изменит отношения к родительским обязанностям, его ждет уже уголовное наказание, вплоть до реального лишения свободы.