В Пермском крае суд продлил арест неплательщику алиментов, задолжавшего своим детям более 1 млн рублей
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Житель Пермского края 20 суток проведет в спецприемнике за уклонение от уплаты алиментов. Уроженец п. Октябрьский является отцом двоих детей от разных браков. Так как в добровольном порядке бывшим семьям он не помогал, обе женщины через суд добились алиментных выплат.
В отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина ¼ части всех доходов на содержание несовершеннолетних детей.
Несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов, должник упорно игнорировал свои обязательства: официально нигде не работал, жил на временные заработки, с детьми не общался, участия в их воспитании не принимал и алименты не платил. Общая сумма задолженности безответственного родителя превышала 1 млн рублей.
В рамках одного из исполнительных производств в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев его, суд назначил мужчине 10 суток ареста.
В рамках второго производства также был составлен аналогичный протокол, но его рассмотрение несколько затянулось, так как судебному приставу не удавалось застать взыскательницу для уведомления о привлечении должника к административной ответственности. Женщина была найдена, когда гражданин уже отбывал наказание в спецприемнике. Рассмотрев второй процессуальный документ, суд вынес решение о продлении отбывания наказания еще на 10 суток.
Теперь у мужчины будет достаточно времени, чтобы задуматься о своем поведении. Если он не изменит отношения к родительским обязанностям, его ждет уже уголовное наказание, вплоть до реального лишения свободы.
В отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина ¼ части всех доходов на содержание несовершеннолетних детей.
Несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов, должник упорно игнорировал свои обязательства: официально нигде не работал, жил на временные заработки, с детьми не общался, участия в их воспитании не принимал и алименты не платил. Общая сумма задолженности безответственного родителя превышала 1 млн рублей.
В рамках одного из исполнительных производств в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев его, суд назначил мужчине 10 суток ареста.
В рамках второго производства также был составлен аналогичный протокол, но его рассмотрение несколько затянулось, так как судебному приставу не удавалось застать взыскательницу для уведомления о привлечении должника к административной ответственности. Женщина была найдена, когда гражданин уже отбывал наказание в спецприемнике. Рассмотрев второй процессуальный документ, суд вынес решение о продлении отбывания наказания еще на 10 суток.
Теперь у мужчины будет достаточно времени, чтобы задуматься о своем поведении. Если он не изменит отношения к родительским обязанностям, его ждет уже уголовное наказание, вплоть до реального лишения свободы.
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