«Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького открывает экспозиции к юбилейным датам.15 августа начала работать выставка «Вечный огонь Сталинграда» (16+). Она приурочена к 80-летию начала Сталинградской битвы, одного из важных и крупных сражений Второй мировой войны между Красной армией СССР и вооруженными силами нацистской Германии. На выставке представлены издания, рассказывающие о Сталинградской битве: исторические и художественные, заметки и записки участников тех событий, атласы, журналы, фотоальбомы, книги о героях и истории Сталинградской битвы. Выставка работает по 31 августа. Отдел социально-эконом. литературы, для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб.117).17 августа откроется выставка к 80-летию со дня рождения певца и композитора Муслима Магомаева (12+). Библиотекари говорят, что вся его жизнь с точки зрения обычного человека - парадокс. Хотя бы потому, что у Магомаева было две Родины. Он пишет в своей книге «Любовь моя – мелодия»: «Я горжусь своей родиной и люблю ее. … И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан – мой отец, а Россия – мать. Появившись на свет, получив хорошее образование, сделав первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих Низами, Хагани, Вур-гуна, Гаджибекова, Бюль-Бюля, Ниязи, Караева, Бейбутова, Амирова – список можно продолжать, – я очень молодым приехал в Москву. И она вмиг сделала меня известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты, окружила любовью».На выставке в «Горьковке» представлено множество книг, написанных Магомаевым, материалы о самом певце, а для тех, кто хочет послушать песни в его исполнении, подобраны грамзаписи. Работает по 24 августа. Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей, для справок: +7 (342) 236-01-89.