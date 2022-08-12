В Перми взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешеходов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермяк, сбивший людей на пешеходном переходе, выплатил одному из пострадавших моральный вред после применения принудительных мер.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего жителя Перми компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.Сильные физические и моральные страдания испытал взыскатель после того, как его вместе с приятелем на пешеходном переходе внезапно сбил автомобиль. Оба пострадавших получили серьезные травмы и долгое время провели в больнице. Несмотря на длительный курс лечения, последствиями аварии для взыскателя стали постоянные головные боли и нарушение речи.Виновник ДТП был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Помимо уголовного наказание в виде 2-х лет ограничения свободы, нарушителя обязали компенсировать пострадавшим причиненный моральный вред.В ходе исполнения требований исполнительного документа осужденный периодически оплачивал долг небольшими частями от 500 до 2 тыс. рублей. При этом предпочитал скрываться от сотрудников службы: по месту регистрации не проживал более 5 лет, на телефонные звонки не отвечал. Тем не менее должнику пришлось пойти на контакт с судебными приставами. Поводом для визита в подразделение службы стал вынесенный запрет на регистрационные действия с принадлежащей ему квартирой. Мужчина вознамерился продать недвижимость и даже уже нашел покупателей, но сделка оказалась под угрозой срыва. Чтобы осуществить намеченные планы, гражданин полностью погасил остаток задолженности в размере более 400 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.