В Перми взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешеходов

10.15 Понедельник, 15 августа 2022
Пермский край: новости дня
Пермяк, сбивший людей на пешеходном переходе, выплатил одному из пострадавших моральный вред после применения принудительных мер.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего жителя Перми компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Сильные физические и моральные страдания испытал взыскатель после того, как его вместе с приятелем на пешеходном переходе внезапно сбил автомобиль. Оба пострадавших получили серьезные травмы и долгое время провели в больнице. Несмотря на длительный курс лечения, последствиями аварии для взыскателя стали постоянные головные боли и нарушение речи.

Виновник ДТП был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Помимо уголовного наказание в виде 2-х лет ограничения свободы, нарушителя обязали компенсировать пострадавшим причиненный моральный вред.

В ходе исполнения требований исполнительного документа осужденный периодически оплачивал долг небольшими частями от 500 до 2 тыс. рублей. При этом предпочитал скрываться от сотрудников службы: по месту регистрации не проживал более 5 лет, на телефонные звонки не отвечал. Тем не менее должнику пришлось пойти на контакт с судебными приставами. Поводом для визита в подразделение службы стал вынесенный запрет на регистрационные действия с принадлежащей ему квартирой. Мужчина вознамерился продать недвижимость и даже уже нашел покупателей, но сделка оказалась под угрозой срыва. Чтобы осуществить намеченные планы, гражданин полностью погасил остаток задолженности в размере более 400 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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