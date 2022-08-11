Прикамский Росреестр разработал типовые формы договоров купли-продажи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Чтобы продать или подарить недвижимость, нужно составить договор, который с заявлением и другими необходимыми документами направляется в Росреестр для регистрации сделки.При этом каждому ее участнику хочется получить итоговые документы как можно быстрее, избежав приостановления или отказа в оформлении документов.Специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю в помощь пермякам разработали 7 типовых форм договоров купли-продажи недвижимости. Формы размещены в меню официальной страницы Управления ВКонтакте по адресу: https://vk.com/topic-49884202_48838693.Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления, подчеркивает, что грамотно составленный договор – это дополнительная гарантия для граждан: «В формах договоров содержатся все существенные условия. Необходимо только ввести данные в изменяемые поля формы: «Место для ввода текста», «Место для ввода даты», «Выберите элемент», распечатать и подписать. Все измененяемые поля выделены жирным синим цветом, их нужно обязательно заполнить.Конечно, типовой договор не может предусмотреть всех нюансов и индивидуальных особенностей сделки и отразить все договоренности сторон. Эти моменты должны быть учтены в договоре участниками самостоятельно. Перед тем, как распечатать готовые документы, предлагаем внимательно проверить договор на предмет верного заполнения всех полей».Отметим, договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420, Гражданский кодекс РФ). В договоре должны быть указаны все существенные условия, определен субъектный состав и соблюдена форма. Договор является правоустанавливающим документом.