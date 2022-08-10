Путешественнику из Прикамья напомнили о долге в аэропорту перед посадкой на рейс

10.11 Пятница, 12 августа 2022
Пермский край: новости дня
Житель г. Чердынь Пермского края решил встретить «золотой сезон» на побережье Черного моря в Абхазии. Но мужчина забыл, что в районном отделении судебных приставов в его отношении возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов и сборов на общую сумму более 140 тыс. рублей. Ранее должник отказывался выплачивать денежные средства и предпочитал скрываться от сотрудников ведомства. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд гражданина за пределы Российской Федерации.

О многотысячном долге путешественнику напомнили в аэропорту перед посадкой на рейс. Мужчине пояснили, что насладиться абхазским гостеприимством он сможет только после оплаты финансовых обязательств. После чего должник связался с работником органов принудительного исполнения и изъявил желание оплатить задолженность в полном объеме. Как только денежные средства будут переведены на депозитный счет отделения судебных приставов, запрет на выезд за пределы России будет снят.

Управление ФССП России по Пермскому краю напоминает, что на портале «Госуслуг» функционирует электронный сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». С помощью нового информера граждане-должники могут получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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