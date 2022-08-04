Студенты Пермского Политеха разработали устройство для контроля влажности и температуры бетона

12.51 Четверг, 11 августа 2022
Пермский край: новости дня
В области строительства существует проблема, связанная с контролем температуры и содержания воды в бетонной смеси. Любое отклонение от заданной нормы содержания влаги в бетоне чревато нарушением изделий. Студенты Пермского Политеха разработали устройство, программное обеспечение которого позволяет вести протокол измерений влажности и температуры бетона с шагом в одну секунду.

Разработка была представлена на конкурсе-акселераторе инновационных проектов «Большая разведка-2022».

— При нормальных условиях, то есть при влажности около 100% и комнатной температуре, время набора прочности бетона составляет 28 суток. В условиях современного строительства это слишком большой срок, поэтому зачастую твердение бетона ускоряют. Зная, сколько бетон набирает прочность, можно грамотно рассчитать время реализации проекта и определить финансовые расходы, — поясняет студент кафедры «Технология строительства сооружений нефтегазового комплекса» Кирилл Плюснин.

— Приспособление, состоящее из микроконтроллера, датчика влажности, датчика температуры, Wi-Fi-модуля, источника питания и дисплея, сравнивает теплоту окружающей среды с температурой бетонной смеси. Затем данные с датчиков в онлайн-формате преобразуются в графики, после чего они выводятся на дисплей устройства, — сообщает студент кафедры «Информационная безопасность автоматизированных систем» Артем Тимиргалеев.

По словам политехников, технология даст возможность контролировать важные значения на строительной площадке в онлайн-режиме, а также выводить их в социальные сети. Кроме того, устройство может предупредить пользователя об изменении температуры бетона и окружающей среды.

На данный момент проводятся испытания самого устройства и оформляется заявка на патент РФ на изобретение. В дальнейшем планируется проводить научные исследования и доработки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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