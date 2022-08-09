В прикамском Росреестре рассказали, как оформить квартиру, проданную на торгах по решению суда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Купить или продать ипотечную квартиру можно на любом этапе. Механизмы и способы реализации залогового имущества давно отлажены и успешно применяются на практике. Досрочное погашение ипотеки, погашение ипотеки во время сделки, переоформление ипотеки, продажа квартиры с торгов – вот основные способы распоряжения ипотечными квартирами.Однако у покупателей такого имущества нередко возникают вопросы о том, как зарегистрировать право собственности на залоговые квартиры. Недавно в Управление Росреестра обратилась жительница Перми, которая купила ипотечную квартиру, реализованную на торгах по решению суда. В Едином государственном реестре недвижимости содержится запись об ипотеке данной квартиры. Как погасить такую запись, чтобы беспрепятственно оформить квартиру?«На самом деле покупателям не стоит беспокоиться, - советует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Запись об ипотеке погашается одновременно с государственной регистрацией права собственности приобретателя заложенного имущества. Для регистрации права собственности нужно совместное заявление покупателя и залогодержателя (банка, например)».Вместе с заявлением нужно представить следующие документы:- копию решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, надлежащим образом заверенная и скрепленная печатью суда, с отметкой о вступлении этого решения в законную силу;- документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества на торгах (протокол о результатах публичных торгов, договор купли-продажи, заключенный с лицом, выигравшим торги), или в случае признания торгов несостоявшимися соглашение с залогодержателем о приобретении заложенного имущества либо документы, подтверждающие оставление залогодержателем заложенного имущества за собой «протокол о признании повторных публичных торгов несостоявшимися, заявление залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, подтверждающий получение указанного заявления организатором торгов).