В Прикамье судебные приставы взыскали уголовный штраф за использование поддельного удостоверения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

38-летний житель г. Верещагино Пермского края незаконно приобрел через сеть Интернет поддельное водительское удостоверение со своим фотоизображением и чужими персональными данными.Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции. При проверке документов фальсификация была разоблачена.