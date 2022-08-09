В Прикамье судебные приставы взыскали уголовный штраф за использование поддельного удостоверения
Пермский край: новости дня
38-летний житель г. Верещагино Пермского края незаконно приобрел через сеть Интернет поддельное водительское удостоверение со своим фотоизображением и чужими персональными данными.
Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции. При проверке документов фальсификация была разоблачена.
Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции. При проверке документов фальсификация была разоблачена.
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