В Перми впервые пройдет ярмарка сыра и хлеба
Пермский край: новости дня
В ярмарке примут участие почти 30 местных производителей.
13 августа в Перми на площадке торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) состоится ярмарка сыра и хлеба. С 10.00 до 20.00 пермяки и гости города смогут попробовать и приобрести прикамские продукты и блюда.
Как рассказали в краевом минпромторге, посетителям представят молочные продукты, сыры, хлеб (в том числе диетический), пряники, печенье, мед, джемы, шоколад и другие товары от местных производителей. Среди них – агрофирма «Труд», ПКФ «Благодать», «Русский лес», «Соликамский сыр», «Чердынь хлеб», «Промед», пекарня «Двуречье» и другие, всего 28 прикамских компаний.
13 августа в Перми на площадке торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) состоится ярмарка сыра и хлеба. С 10.00 до 20.00 пермяки и гости города смогут попробовать и приобрести прикамские продукты и блюда.
Как рассказали в краевом минпромторге, посетителям представят молочные продукты, сыры, хлеб (в том числе диетический), пряники, печенье, мед, джемы, шоколад и другие товары от местных производителей. Среди них – агрофирма «Труд», ПКФ «Благодать», «Русский лес», «Соликамский сыр», «Чердынь хлеб», «Промед», пекарня «Двуречье» и другие, всего 28 прикамских компаний.
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