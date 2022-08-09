Прикамский Росреестр поставил на кадастровый учет шесть новостроек
Пермский край: новости дня
В июле Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 6 многоквартирных домов, расположенных в городе Перми по ул. Яблочкова, д. 38б, Подводников, д. 112, Лукоянова, д. 28а, Адмирала Ушакова, д. 65, а также в Кондратово по ул. Артемьевская, д. 2 и Березниках по ул. Строителей, д. 1.
Общая площадь жилья составляет более 46 тысяч квадратных метров. Всего с начала года на государственный кадастровый учет поставлено 43 новостройки.
Кроме того, в июле зарегистрирован первый договор участия в долевом строительстве в строящемся доме по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной, 32в. Это значит, что на данном объекте официально стартовали продажи жилых и нежилых помещений.
Для регистрации договоров участия в долевом строительстве покупателю совсем не обязательно лично обращаться в офисы МФЦ. Всю необходимую работу проведут застройщики благодаря цифровым платформам, позволяющим зарегистрировать сделку в электронном виде. «Около 70% заявлений о регистрации договоров участия в долевом строительстве поступает в Управление Росреестра в электронном виде. Такие сделки регистрируются за один рабочий день», - отмечает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Светлана Ильиных.
Общая площадь жилья составляет более 46 тысяч квадратных метров. Всего с начала года на государственный кадастровый учет поставлено 43 новостройки.
Кроме того, в июле зарегистрирован первый договор участия в долевом строительстве в строящемся доме по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной, 32в. Это значит, что на данном объекте официально стартовали продажи жилых и нежилых помещений.
Для регистрации договоров участия в долевом строительстве покупателю совсем не обязательно лично обращаться в офисы МФЦ. Всю необходимую работу проведут застройщики благодаря цифровым платформам, позволяющим зарегистрировать сделку в электронном виде. «Около 70% заявлений о регистрации договоров участия в долевом строительстве поступает в Управление Росреестра в электронном виде. Такие сделки регистрируются за один рабочий день», - отмечает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Светлана Ильиных.
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