Прикамский Росреестр поставил на кадастровый учет шесть новостроек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В июле Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 6 многоквартирных домов, расположенных в городе Перми по ул. Яблочкова, д. 38б, Подводников, д. 112, Лукоянова, д. 28а, Адмирала Ушакова, д. 65, а также в Кондратово по ул. Артемьевская, д. 2 и Березниках по ул. Строителей, д. 1.Общая площадь жилья составляет более 46 тысяч квадратных метров. Всего с начала года на государственный кадастровый учет поставлено 43 новостройки.Кроме того, в июле зарегистрирован первый договор участия в долевом строительстве в строящемся доме по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной, 32в. Это значит, что на данном объекте официально стартовали продажи жилых и нежилых помещений.Для регистрации договоров участия в долевом строительстве покупателю совсем не обязательно лично обращаться в офисы МФЦ. Всю необходимую работу проведут застройщики благодаря цифровым платформам, позволяющим зарегистрировать сделку в электронном виде. «Около 70% заявлений о регистрации договоров участия в долевом строительстве поступает в Управление Росреестра в электронном виде. Такие сделки регистрируются за один рабочий день», - отмечает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Светлана Ильиных.