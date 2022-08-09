В Перми по решению суда у матери, имеющей проблемы с психикой, изъяли 8-летнего сына
Пермский край: новости дня
В отдел судебных приставов по Дзержинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о незамедлительной передаче несовершеннолетнего ребенка органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Такое решение принял районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску Комиссии по делам несовершеннолетних о лишении пермячки родительских прав.
По словам представителя взыскателя, должница страдает психическими расстройствами и дальнейшее пребывание 8-летнего мальчика с матерью может угрожать его жизни и здоровью.
Так как гражданка изначально была настроена агрессивно и могла повести себя непредсказуемо, в процессе исполнения решения суда главной задачей судебного пристава стало исключение вероятности нанесения травмы эмоциональному состоянию ребенка.
В ходе проведения исполнительных действий сотруднику службы удалось найти нужные слова и убедить женщину не препятствовать законной деятельности должностных лиц. Мальчик благополучно передан представителям органов опеки.
По словам представителя взыскателя, должница страдает психическими расстройствами и дальнейшее пребывание 8-летнего мальчика с матерью может угрожать его жизни и здоровью.
Так как гражданка изначально была настроена агрессивно и могла повести себя непредсказуемо, в процессе исполнения решения суда главной задачей судебного пристава стало исключение вероятности нанесения травмы эмоциональному состоянию ребенка.
В ходе проведения исполнительных действий сотруднику службы удалось найти нужные слова и убедить женщину не препятствовать законной деятельности должностных лиц. Мальчик благополучно передан представителям органов опеки.
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