В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком

Марина Осипова © Вечерние ведомости

19 июля 2022 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте во время проведения оперативных мероприятий на железнодорожном перегоне «Химград – Курья» установили и задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.Как рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте, в ходе проведения досмотра в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили в рюкзаке задержанной полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенным исследованием установлено, что вещество является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона. Вес изъятого вещества составил 0,28 грамма, что является значительным размером.Кроме того, в изъятом мобильном телефоне задержанной хранились фотографии и данные приготовленной «закладки». При отработке полученной информации сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли в лесополосе вблизи железнодорожного перегона «Химград – Курья» тайник с наркотическим веществом. Результаты проведенного исследования показали, что в свертке содержится синтетическое наркотическое вещество – мефедрон – массой 2,357 грамма.Отделение дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте возбудило в отношении женщины уголовное дело.