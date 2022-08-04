В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

10 августа в Перми начнётся тренинговая часть кинолаборатории LetsDOC — нового наставнического проекта фестиваля документального кино «Флаэртиана». В город приедут 20 команд документальных проектов, чтобы подготовить к презентации экспертному сообществу свои будущие фильмы. Сам питчинг пройдет в дни фестиваля — с 20 по 21 сентября 2022 года.В программе кинолаборатории — сессии тренировочных питчингов, индивидуальные консультации с наставниками, киноклуб, круглый стол по итогам работы лаборатории. LetsDOC — пока единственная в России лаборатория документального кино, которая не только работает с проектами фильмов, но и даёт их авторам шанс представить свои проекты российским и зарубежным представителям киноиндустрии.Работать с участниками будут профессионалы кино: продюсер Евгений Гиндилис, документалист Денис Клеблеев, драматург Всеволод Коршунов, продюсер Наталия Ю и режиссёр монтажа Филипп Громов. Они проведут свои мастер-классы и консультации по проектам индивидуально. Лекции наставников LetsDOC можно будет смотреть в онлайне в группе кинолаборатории (https://vk.com/letsdocperm) и на страницах фестиваля документального кино «Флаэртиана».