Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратилась жительница Перми с вопросом: «Хочу купить комнату, площадь которой 15 квадратных метров. В ней планирую выделить 1/3 доли своему сыну. Могу ли я это сделать?»
На вопрос пермячки отвечает Елена Микова, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления: «Исходя из представленной информации, получается, что площадь доли, которую хотят выделить ребенку, равна 5 квадратным метрам. Жилищный кодекс РФ гласит, что размер доли каждого из сособственников, которая может быть выделена в результате раздела жилой собственности, не должен быть меньше шести квадратных метров от общей площади жилого помещения. Даже если такая сделка будет заключена и документы представлены в Росреестр, государственная регистрация прав приостанавливается, а затем в осуществлении такой регистрации отказывается. Правовые последствия по сделке не наступают. Такая сделка, нарушающая требования законодательства, признается ничтожной, недействительной. Поэтому в данной ситуации рекомендуем выделить сыну большую площадь».
Важно: такое правило не действует при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, например, в результате наследования, приватизации жилых помещений, а также при оформлении жилого помещения в общую долевую собственность получателя материнского (семейного) капитала, его супруга и детей, приобретенного с использованием средств этого капитала.
На вопрос пермячки отвечает Елена Микова, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления: «Исходя из представленной информации, получается, что площадь доли, которую хотят выделить ребенку, равна 5 квадратным метрам. Жилищный кодекс РФ гласит, что размер доли каждого из сособственников, которая может быть выделена в результате раздела жилой собственности, не должен быть меньше шести квадратных метров от общей площади жилого помещения. Даже если такая сделка будет заключена и документы представлены в Росреестр, государственная регистрация прав приостанавливается, а затем в осуществлении такой регистрации отказывается. Правовые последствия по сделке не наступают. Такая сделка, нарушающая требования законодательства, признается ничтожной, недействительной. Поэтому в данной ситуации рекомендуем выделить сыну большую площадь».
Важно: такое правило не действует при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, например, в результате наследования, приватизации жилых помещений, а также при оформлении жилого помещения в общую долевую собственность получателя материнского (семейного) капитала, его супруга и детей, приобретенного с использованием средств этого капитала.
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