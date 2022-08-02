На пермской набережной пройдет День физкультурника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

13 августа на набережной реки Камы состоится спортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника. Организатором фестиваля выступает министерство физической культуры и спорта Пермского края. Мероприятие проводится при поддержке «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий».Цель и задачи спортивного фестиваля – привлечение населения Пермского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни.Всех гостей спортивного фестиваля весь день ждут бесплатные мастер-классы по северной ходьбе, теннису, оздоровительной гимнастике, регби. Также приглашаем жителей и гостей Перми и Пермского края принять участие в Zumba марафоне. Начало мероприятий в 10:00 13 августа 2022 года.В течение всего фестивального дня пройдут соревнования по северной ходьбе, беговелу для детей, силовому воркауту и минифутболу. Также в рамках фестиваля пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо пройти регистрацию по выбранномунаправлению:- Северная ходьба:Регистрация на соревнования по северной ходьбе будет проводиться с 10.00 до 11.00 13 августа 2022 года на Набережной реки Камы. Каждому участнику будет выдан стартовый номер.- Беговелы:Предварительная регистрация осуществляется с помощью гугл-формы в срок до 18.00 11 августа 2022 года. Для регистрации необходимо заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/C3d7kXXfinW1RgYz6.Основная регистрация будет проводиться с 10.30 до 11.00 13 августа 2022 года на набережной реки Камы.Для получения стартового набора необходимо предъявить:- паспорт родителя с отметкой о ребенке или свидетельство о рождении ребенка (такжеподойдут фотографии/копии);- заполненное разрешение на участие.- Силовой воркаут:Предварительная регистрация осуществляется по ссылке http://permsila.ru/zayavka.html. Основная регистрация будет проводиться с 11.00 до 11.30 13 августа 2022 года на набережной реки Камы, брифинг в 11.45 13 августа 2022 года.- Мини-футбол:Для предварительной регистрации необходимо направить название команды, ФИО участников и контактные данные тренера на адрес эл. почты: metodistpku59@yandex.ru.Приглашаем всех желающих принять участие в спортивном фестивале, посвященном Дню физкультурника, и получить заряд положительных эмоций и энергии! Ждем всех на набережной Перми 13 августа 2022 года!Дополнительную информацию можно получить по электронной почте usfm59@mail.ru,или по телефону 8(342) 207-23-07.