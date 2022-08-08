В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В суд г. Краснокамска обратился сотрудник Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, который настаивал на привлечении неаккуратной гражданки к административной ответственности.Длительное время на принадлежащей ей территории находились твердые отходы, железобетонный лом, горбыль, остатки кирпичной кладки. Мусор не только захламлял участок, но и оказывал негативное влияние на экологию, нарушая право граждан на благоприятную окружающую среду. Ранее женщине неоднократно вручались предписания ликвидировать сброшенные отходы, но гражданка не исполняла данные требования. Суд обязал устранить имеющееся нарушение.Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Владелицу земельных угодий уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о том, что если она не устранит свалку в положенный законом срок, то с нее будет взыскан исполнительский сбор. Разбирать мусорные завалы должница не торопилась, за что на нее было наложено денежное взыскание в размере 5 тыс. рублей. Не дожидаясь дальнейших мер принудительного исполнения, женщина вызвала специализированную организацию, работники которой вывезли отходы с земельного участка. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.