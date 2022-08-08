В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку

10.49 Вторник, 9 августа 2022
Пермский край: новости дня
В суд г. Краснокамска обратился сотрудник Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, который настаивал на привлечении неаккуратной гражданки к административной ответственности.

Длительное время на принадлежащей ей территории находились твердые отходы, железобетонный лом, горбыль, остатки кирпичной кладки. Мусор не только захламлял участок, но и оказывал негативное влияние на экологию, нарушая право граждан на благоприятную окружающую среду. Ранее женщине неоднократно вручались предписания ликвидировать сброшенные отходы, но гражданка не исполняла данные требования. Суд обязал устранить имеющееся нарушение.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Владелицу земельных угодий уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о том, что если она не устранит свалку в положенный законом срок, то с нее будет взыскан исполнительский сбор. Разбирать мусорные завалы должница не торопилась, за что на нее было наложено денежное взыскание в размере 5 тыс. рублей. Не дожидаясь дальнейших мер принудительного исполнения, женщина вызвала специализированную организацию, работники которой вывезли отходы с земельного участка. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жители Екатеринбурга смогут безопасно утилизировать старые батарейки
08 августа 2022
В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
02 августа 2022
Администрация Красноуфимска провела встречу с недовольными горожанами на свалке
08 августа 2022
Продавец пылесосов сменил мебельщика на посту директора Шарташского лесопарка
04 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:51 В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком
14:13 В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России
13:29 Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
12:54 На пермской набережной пройдет День физкультурника
10:49 В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку
13:57 Дороги из отходов производства предложили создавать в Пермском Политехе
13:02 Росреестр актуализировал формы выписок из реестра недвижимости
12:55 В Прикамье пройдёт IX Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара – Сила в братстве!»
12:45 «Горьковка» отмечает юбилеи Святослава Федорова и Георгия Вернадского
14:42 Губернатор Прикамья, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии
10:59 Еще один шанс: в Пермском ГАТУ будет объявлен дополнительный набор на свободные бюджетные места
10:44 Летний читальный зал пермской Горьковки закрыл сезон
10:29 Более 37 млн рублей административных штрафов заплатили в Пермском крае любители «пьяной» езды c начала 2022 года
10:12 Пермяки могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума через Госуслуги
17:19 Пермский Политех впервые вошел в топ-30 медиарейтинга вузов России
15:02 Устройство ученых Пермского Политеха не даст заржаветь автомобилям и зданиям
11:04 Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ
10:15 Меры поддержки пермяков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
Все новости
15:00 Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
14:06 ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
12:40 Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
11:53 ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
11:40 Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
11:09 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 17 августа
11:03 Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
10:09 NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
09:43 В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести
18:22 В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
17:15 Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании
16:38 СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
16:21 ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
15:16 В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
14:53 Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
14:17 В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
13:20 В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
13:00 Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
11:55 СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
11:11 На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
10:37 Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK