Дороги из отходов производства предложили создавать в Пермском Политехе

13.57 Понедельник, 8 августа 2022
Пермский край: новости дня
В России ежегодно растет количество отходов промышленного производства. Однако большую часть из них можно использовать повторно, тем самым сберегая природные ресурсы. Студентка Пермского Политеха исследовала различные технологические отходы и предложила в качестве асфальтобетона использовать наиболее безопасные их них. Применение сырьевых остатков в строительной ветви и при строительстве автодорог значительно понизит затраты на строительные материалы.

Подробности исследования опубликованы в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика.» 2022 года.

При строительстве автомобильных дорог можно применять отходы разных видов экономической деятельности и обрабатывающих производств, но при этом важно избегать сырья с повышенным содержанием канцерогенов и радионуклидов. Поэтому в первую очередь специалистом были рассмотрены разные биомассы по уровню токсичности.

— Во время исследования различных материалов были рассмотрены отходы из щебня, гравия и песка, окислительные кварциты, шлаки черной и цветной металлургии, шламы, золы, гипсосодержащие остатки и подобное сырье. После дробления и сортировки вышеперечисленных отходов мы получили зерновой состав щебня, песка или их смесей, которые вновь можно применять в работе, — утверждает студентка кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» Вероника Чернова.

Применение данной смеси из, казалось бы, отходов в качестве асфальта способствует сбережению природных ресурсов. Благодаря вторичному использованию материалов при строительстве дорог нагрузка на карьеры снизится, это позволит дольше использовать природные ресурсы. Помимо этого, уменьшается воздействие на окружающую среду за счет того, что строительные материалы не выкидываются на свалки и не загрязняют большие участки земли. Кроме того, тестирование подтвердило, что возведение систем дорожных одежд из данного материала позволит увеличить срок службы полотна и обеспечит высокое качество эксплуатации. Еще одним преимуществом является снижение стоимости строительства шоссе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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