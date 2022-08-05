Росреестр актуализировал формы выписок из реестра недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В конце июня вступили в силу изменения в приказ Росреестра от 04.09.2020 №П/0329 «Об утверждении форм выписок из ЕГРН», согласно которым изменена форма выписок из ЕГРН и состав сведений.Новые данные, которые будут добавлены в выписки, ориентированы на защиту прав участников сделок с недвижимостью и проживающих в жилых помещениях лиц, находящихся под опекой или попечительством, а также несовершеннолетних членов семьи собственников.Есть нюанс: сведения сможет получить далеко не каждый, а только правообладатель, нотариус, правоохранительные органы или суд.В состав выписки из ЕГРН также включены сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. Такие сведения позволят своевременно информировать граждан об аварийном состоянии интересующих объектов недвижимости и их непригодности для проживания.Данная информация теперь отображается в нескольких видах выписок, а именно: выписке об объекте недвижимости, выписке об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах на него.Изменения коснулись также выписки из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Если раньше после регистрации договора долевого участи в Росреестре в выписке содержалась информация обо всех договорах долевого участия, то теперь только о том договоре, в отношении которого произведена государственная регистрация. В выписке будет информация об объекте, участнике долевого строительства и застройщике.