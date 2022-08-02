В Прикамье пройдёт IX Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара – Сила в братстве!»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

11-14 августа в Пермском крае, в городах Губахе, Перми и Чайковском, пройдёт IX Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара – Сила в братстве!», посвящённый поддержке Вооружённых Сил РФ и 25-летию Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство».Главный организатор фестиваля – Пермское краевое отделение ВООВ «Боевое братство».Фестиваль соберёт авторов и исполнителей из регионов России (Пермский край, Смоленск, Москва, Омск, Курган, Татарстан), Республики Беларусь, Донецкой народной республики, Германии. Хедлайнеры фестиваля – народный артист ДНР Дмитрий Фёдоров из Донецка и известная российская группа «Трассера» из Смоленска.Гала-концерты фестиваля состоятся:11 августа в Губахе, в парке имени Юрия Гагарина, начало в 18.00;12 августа в парке Горького в Перми, начало в 17.00;13 августа - в Чайковском на площади им. П.И.Чайковского, начало в 18.00.Кроме музыкальной программы, на всех площадках можно будет увидеть выставки макетов оружия и военной амуниции, современную технику МЧС, а в Перми также и выставку ретроавтомобилей.На фестиваль традиционно приезжает большое количество ветеранов боевых действий и военной службы из городов и районов Пермского края и соседних российских регионов.