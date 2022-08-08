«Горьковка» отмечает юбилеи Святослава Федорова и Георгия Вернадского

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Выставки об ученых с мировым именем, которые некоторое время работали в Прикамье, открылись сегодня, 8 августа, в краевой библиотеке им. Горького.Отдел естественнонаучной и технической литературы приглашает на книжную выставку, посвященную 95-летию со дня рождения выдающегося офтальмолога и организатора здравоохранения С. Н. Федорова (8 августа 1927 – 2 июня 2000).Примечательно, что с 1952 по 1955 год Святослав Федоров жил в Лысьве и работал в местной больнице. На книжной выставке представлены научные работы С. Н. Федорова «Имплантация искусственного хрусталика» и «Кератопротезирование». Их дополняют издания для широкого круга читателей: «Глаза в глаза. Искусство быть здоровым», «Поле зрения», «Хорошее зрение в любом возрасте» и другие. В экспозиции также - публикации о С. Н. Федорове и интервью с ним. Выставка работает по 31 августа, 12+.Отдел краеведения открыл выставку к 135-летию общественного деятеля, историка, культуролога Г. В. Вернадского (20 августа 1887 – 20 июня 1973).Вернадский – один из идеологов евразийства, считавший Россию особым цивилизационным пространством между Европой и Азией. В 1917-1918 гг. он был профессором Пермского университета и оставил интересные воспоминания о пребывании в Перми. Вернадский работал на кафедре новой русской истории, был членом совета Общества исторических, философских и социальных наук. С 1920 года находился в эмиграции. Экспозиция представляет книги Георгия Владимировича «Русские земли в средние века», статьи из научных сборников, воспоминания современников. На выставке есть также исследования современных историков, изучавших вехи краеведческого движения в Перми. Выставка продлится до конца сентября, 16+.