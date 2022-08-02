Губернатор Прикамья, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии

14.42 Пятница, 5 августа 2022
Пермский край: новости дня
zsperm.ru
По словам спикера Валерия Сухих, губернатор Дмитрий Махонин согласился с пожеланием о повышении включенности депутатов в решение социально-экономических задач региона и такие встречи могут стать ещё одной формой взаимодействия двух ветвей власти.

Представители законодательной и исполнительной власти обсудили планируемые изменения межбюджетных отношений, реализацию государственно-частного партнерства и определили основные векторы взаимодействия.

О планах и механизмах работы по направлению ГЧП рассказала Ольга Назаренко, исполнительный директор ООО «СБЕРИНФРА». Интерес у депутатов вызвал вопрос работы с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений. Напомним, в ближайшее время правительством края планируется комплексная модернизация трамвайной сети краевой столицы. Речь идёт, в том числе, о субсидиях городу Перми, запланированных в краевом бюджете на реализацию федеральной программы по модернизации электротранспорта. Из общей суммы субсидий, 225,2 млн. руб. будут направлены на предоставление гранта в рамках концессионного соглашения. Заключить концессионное соглашение и начать работы планируется до конца текущего года.

Как отметил губернатор, сотрудничество с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений существенно увеличивает скорость и качество строительства. Тем не менее участие в ГЧП требует дополнительных средств: федерация предоставляет существенную субсидию, а государственная корпорация развития ВЭБ – финансовые средства по ставке, которая значительно ниже инфляции. За счет этого регион в рамках концессионного соглашения собирает мощный финансовый источник, который позволит до 2025 год включительно практически обновить электротранспортную сеть. Как отметил губернатор, это значительно улучшит городскую среду, так как в рамках концессии дополнительно будет проведена модернизация ливневой системы. Напомним, что помимо обновления электротранспорта в краевой столице, в рамках концессионных соглашений в Прикамье построят сразу девять школ.

Также депутатам были представлены предполагаемые изменения в межбюджетных отношениях. Первый зампред краевого правительства Ольга Антипина рассказала о планах по возврату транспортного налога с муниципального на краевой уровень. По её словам недоимка до его передачи на уровень муниципалитетов составляла 28%, но за 15 лет этот показатель ухудшился до 57%. Зачастую собственники транспортных средств регистрируют машины в территориях, но сами там не проживают. Из-за чего у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. В свою очередь региональные власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться существенного сокращения недоимки.

Дополнительно правительство предлагает ряд решений для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. Одно из них - передача на муниципальный уровень налога на профессиональный доход (налоговый режим для самозанятых). Законопроект предусматривающий такие изменения в скором времени поступит в краевой парламент.

Губернатор края поблагодарил депутатов за конструктивную работу и особо отметил необходимость вовлечения в работу муниципалитетов: «Мы должны контролировать расходование средств муниципальных образований, идём в централизацию закупок. Вы как представители от территорий должны знать все планы развития и помогать с оформлением необходимых документов и поиском инвесторов. Надеюсь на вашу помощь»,- отметил глава региона.

Напомним, что в конце июня в рамках встречи первых лиц региона был затронут вопрос о взаимодействии депутатского корпуса с кабинетом министров.

«Идея семинара принадлежит губернатору Дмитрию Николаевичу. Он согласился с нашим пожеланием о повышении включенности депутатов в решение социально-экономических задач, которые стоят перед регионом. Такие семинары - ещё одна форма работы и эффективного взаимодействия двух ветвей власти», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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