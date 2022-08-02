Губернатор Прикамья, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По словам спикера Валерия Сухих, губернатор Дмитрий Махонин согласился с пожеланием о повышении включенности депутатов в решение социально-экономических задач региона и такие встречи могут стать ещё одной формой взаимодействия двух ветвей власти.Представители законодательной и исполнительной власти обсудили планируемые изменения межбюджетных отношений, реализацию государственно-частного партнерства и определили основные векторы взаимодействия.О планах и механизмах работы по направлению ГЧП рассказала Ольга Назаренко, исполнительный директор ООО «СБЕРИНФРА». Интерес у депутатов вызвал вопрос работы с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений. Напомним, в ближайшее время правительством края планируется комплексная модернизация трамвайной сети краевой столицы. Речь идёт, в том числе, о субсидиях городу Перми, запланированных в краевом бюджете на реализацию федеральной программы по модернизации электротранспорта. Из общей суммы субсидий, 225,2 млн. руб. будут направлены на предоставление гранта в рамках концессионного соглашения. Заключить концессионное соглашение и начать работы планируется до конца текущего года.Как отметил губернатор, сотрудничество с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений существенно увеличивает скорость и качество строительства. Тем не менее участие в ГЧП требует дополнительных средств: федерация предоставляет существенную субсидию, а государственная корпорация развития ВЭБ – финансовые средства по ставке, которая значительно ниже инфляции. За счет этого регион в рамках концессионного соглашения собирает мощный финансовый источник, который позволит до 2025 год включительно практически обновить электротранспортную сеть. Как отметил губернатор, это значительно улучшит городскую среду, так как в рамках концессии дополнительно будет проведена модернизация ливневой системы. Напомним, что помимо обновления электротранспорта в краевой столице, в рамках концессионных соглашений в Прикамье построят сразу девять школ.Также депутатам были представлены предполагаемые изменения в межбюджетных отношениях. Первый зампред краевого правительства Ольга Антипина рассказала о планах по возврату транспортного налога с муниципального на краевой уровень. По её словам недоимка до его передачи на уровень муниципалитетов составляла 28%, но за 15 лет этот показатель ухудшился до 57%. Зачастую собственники транспортных средств регистрируют машины в территориях, но сами там не проживают. Из-за чего у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. В свою очередь региональные власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться существенного сокращения недоимки.Дополнительно правительство предлагает ряд решений для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. Одно из них - передача на муниципальный уровень налога на профессиональный доход (налоговый режим для самозанятых). Законопроект предусматривающий такие изменения в скором времени поступит в краевой парламент.Губернатор края поблагодарил депутатов за конструктивную работу и особо отметил необходимость вовлечения в работу муниципалитетов: «Мы должны контролировать расходование средств муниципальных образований, идём в централизацию закупок. Вы как представители от территорий должны знать все планы развития и помогать с оформлением необходимых документов и поиском инвесторов. Надеюсь на вашу помощь»,- отметил глава региона.Напомним, что в конце июня в рамках встречи первых лиц региона был затронут вопрос о взаимодействии депутатского корпуса с кабинетом министров.«Идея семинара принадлежит губернатору Дмитрию Николаевичу. Он согласился с нашим пожеланием о повышении включенности депутатов в решение социально-экономических задач, которые стоят перед регионом. Такие семинары - ещё одна форма работы и эффективного взаимодействия двух ветвей власти», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.