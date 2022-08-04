Еще один шанс: в Пермском ГАТУ будет объявлен дополнительный набор на свободные бюджетные места

10.59 Пятница, 5 августа 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском аграрно-технологическом университете завершается основной этап зачисления в рамках контрольных цифр приема. В этом году он проходит с 3 по 9 августа. После основного этапа зачисления в вузе освободятся бюджетные места, и будет объявлен дополнительный набор учащихся на бюджетные места по направлениям подготовки: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агрохимия и агропочвоведение» и «Агрономия».

Всего с начала приемной кампании в Пермский ГАТУ абитуриенты подали более 8700 заявлений на различные формы обучения.

По словам начальника управления по работе с абитуриентами и выпускниками Пермского ГАТУ Алены Еременко число заявлений, которые выпускники подают для поступления в вуз, растет ежегодно.

«По сравнению с 2021 годом, в эту приемную кампанию количество заявлений выросло на 16%, а по сравнению с 2020 годом – более чем на 34%. Конечно, этому способствует увеличение бюджетных мест и доступность высшего образования. Наибольшее количество бюджетных мест в этом году было выделено по направлениям «Землеустройство и кадастры», «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния», – отмечает Алена Еременко.

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В топ-5 наиболее востребованных среди абитуриентов специальностей в Пермском ГАТУ в этом году вошли «Информационные системы и технологии», «Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Ветеринария» и «Агроинженерия».

Дополнительный шанс на поступление

Приемная кампания на 2022-2023 год в ПГАТУ началась еще зимой. Подать документы на поступление в режиме онлайн можно было с 17 января 2022 года. Очный прием документов стартовал 20 июня. У абитуриентов было почти полтора месяца для того, чтобы определиться с выбором вуза и подать согласие на выбранную специальность. Главным условием поступления являются оригиналы документов, которые абитуриент должен успеть принести в вуз в течение недели.

Основной этап зачисления в рамках контрольных цифр приема в Пермский ГАТУ в этом году проходит с 3 по 9 августа. После основного этапа зачисления в вузе освободятся бюджетные места, и будет объявлен дополнительный набор учащихся. Если абитуриент не был зачислен в рамках основного конкурса, то он может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или принять участие в дополнительном приеме на свободные бюджетные места.

С 10 августа будет начнется дополнительный набор на бюджетные места по следующим направлениям подготовки: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агрохимия и агропочвоведение» и «Агрономия». Необходимые экзамены: русский язык, биология, химия или математика

Подробности приема на дополнительные места абитуриенты могут на приемной комиссии, которая работает в главном корпусе по адресу: г. Пермь, улица Петропавловская, 23. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; в субботу с 10:00 до 13:00.

А также по телефонам: +7(342)217-98-17; +7(902)83-59-209. Телефон колл-центра +7 (342) 217-99-17

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