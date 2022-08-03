Летний читальный зал пермской Горьковки закрыл сезон

Арина Галашова © Вечерние ведомости

Закончил свою работу Летний читальный зал перед библиотекой Горького. С 27 июня по 4 августа его посетили 1434 человека.Уже 15 лет яркие зонты на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. Горького привлекают пермяков возможностью почитать на свежем воздухе. По словам сотрудников Горьковки, горожане считают организацию Летнего читального зала замечательной идеей.«В самом центре города перед библиотекой можно и почитать, и просто присесть отдохнуть! Многие вообще идут по своим делам, но, заглянув на летнюю площадку, могут задержаться надолго», – поделилась зав. отделом хранения основного фонда Горьковки Надежда Зорина.В 2022 году библиотекари реализовали познавательную программу, посвященную Году культурного наследия, провели 10 книжных и 15 виртуальных выставок. Каждая из шести недель Летнего читального зала была отведена культуре и традициям одного из народов Пермского края.Специалисты информационно-библиографического отдела и Центра науки представили издания об истории и фольклоре Прикамья, устроили показ документального фильма группы KAMWApro. Отдел естественнонаучной и технической литературы продемонстрировал литературу о башкирах и видеопрезентацию «Ремесло как искусство».Сотрудники отдела литературы по искусству сообщили, что самым востребованным в Летнем читальном зале стало красочное издание «Народы Пермского края» об истории и этнографии, языках народов Прикамья, их хозяйственных занятиях, жилищах, традиционной еде, народном костюме. На выставке «Чувашский этнос» посетителей заинтересовали книга «Чувашский костюм от древности до современности» и видеолекция доктора исторических наук, историка и этнографа Александра Черных.В заключительную неделю в Летнем читальном зале можно было узнать, например, про суксунский праздничный женский костюм и его отличие от костюмов другой местности, или познакомиться с урало-сибирской росписью.Ежедневно посетители летней площадки Горьковки читали свежую прессу, становились участниками акции «Книга в подарок» или мастер-класса по изготовлению татарской тюбетейки.«Интерес к Летнему читальному залу проявляют люди разных поколений. Сюда любят заглядывать пенсионеры, чтобы почитать последние новости, приходят мамы с детьми. Некоторые постоянные читатели Горьковки даже предпочитают летом больше времени проводить в читальном зале под открытым небом, чем в стенах библиотеки», – рассказала зам. директора библиотеки им. А.М. Горького Светлана Пигалева.Летний читальный зал организован при поддержке Министерства культуры Пермского края.