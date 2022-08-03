Более 37 млн рублей административных штрафов заплатили в Пермском крае любители «пьяной» езды c начала 2022 года

УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Однако многие водители, будучи уверенными в своей безнаказанности, по-прежнему продолжают садиться за руль под влиянием спиртного.За первое полугодие 2022 года на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось около 5 тысяч исполнительных производства о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения.В целях принудительного взыскания долгов данной категории временно ограничен выезд из Российской Федерации 1 597 правонарушителям, в рамках 154 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам на сумму более 4 млн рублей.Так, прямо перед Новым годом житель г. Кунгура Пермского края чуть не лишился иномарки, арестованной у него в связи с неуплатой административного штрафа, назначенного по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».Согласно решению суда, гражданин обязан был выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, но в установленный законом 60-дневный срок мер к погашению задолженности принято не было, в связи с чем судебные приставы наложили арест на принадлежащий должнику автомобиль Mitsubishi Lancer. Меры принудительного взыскания подействовали на правонарушителя, и в течение 10 дней он перечислил всю сумму штрафа на депозитный счет отдела судебных приставов.В целом за шесть месяцев 2022 года должностными лицами УФССП России по Пермскому краю окончено и прекращено почти 2 тысячи исполнительных производств данной категории. В общей сложности с правонарушителей взыскано более 37 млн рублей.УФССП России по Пермскому краю предупреждает: совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признается отягчающим ответственность обстоятельством. Поэтому, прежде чем, употребив спиртное, сесть за руль, необходимо думать не о том, как бы избежать встречи с сотрудником ГАИ, а о возможных, более тяжких последствиях, связанных с управлением источником повышенной опасности. Самонадеянность в данном случае может иметь роковые последствия как для лица, управляющего транспортным средством, так и для иных участников дорожного движения.