Пермяки могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума через Госуслуги

10.12 Четверг, 4 августа 2022
Пермский край: новости дня
Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг.

Новый сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте.

В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения. Однако, воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, в УФССП России по Пермскому краю поступило около 8 тыс. заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках почти 6 тыс. исполнительных производств на сумму более 2 млрд рублей данное право граждан было обеспечено.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга
03 августа 2022
Екатеринбургские активисты выиграли суд у приставов, не пустивших их в здание суда
28 июля 2022
Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах
28 июля 2022
Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
26 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:12 Пермяки могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума через Госуслуги
17:19 Пермский Политех впервые вошел в топ-30 медиарейтинга вузов России
15:02 Устройство ученых Пермского Политеха не даст заржаветь автомобилям и зданиям
11:04 Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ
10:15 Меры поддержки пермяков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
14:04 В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне
11:14 Открытия недели в Пермской Горьковке
10:11 Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:56 Настоящий сын Отечества – в Перми простились с погибшим на Донбассе тренером Шваревым
15:03 Ученые Пермского Политеха установили основные причины плохой звукоизоляции
14:24 В студклубе ПГМУ с успехом прошел фестиваль коми-пермяцкой культуры
11:58 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.
12:12 Пермская Горьковка открывает новые экспозиции
12:06 Пермский пристав планирует участвовать в Пермском международном марафоне
12:02 Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему
10:26 Названы лауреаты Строгановской премии за 2021 год
14:15 При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»
12:28 Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
Все новости
13:20 Медведев назвал взлом своей страницы в ВК проявлением информационной войны
12:30 Жительница сахалинского Шахтерска пожаловалась на аварийное жилье и бросила заплесневелый ботинок в мэра
11:28 «Ъ»: в аптеках РФ закончился урологический препарат дриптан, без лечения могут остаться тысячи детей
10:48 В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодого врача
10:08 Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
09:52 Открытое горение на складе Ozon в Истре удалось ликвидировать к утру четверга
18:25 Депутат ГД Белоусов получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3 млрд рублей
16:53 В Махачкале инспектор СИЗО получил 3,5 года колонии строгого режима
15:30 В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon, сотрудники эвакуированы
15:03 В Подмосковье ветеранов МВД с семьями выселяют из квартир
13:50 В России за «дискредитацию ВС» впервые оштрафован профсоюз, штраф — 500 тысяч рублей
12:48 Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС
11:49 Ректору РАНХиГС смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде
11:26 Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
11:13 Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ
09:56 Губернатор Белгородской области сообщил, что школы и детсады в приграничной зоне будут закрыты
09:30 В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK