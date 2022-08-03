Пермяки могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума через Госуслуги

УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг.Новый сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте.В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлениюСудебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения. Однако, воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, в УФССП России по Пермскому краю поступило около 8 тыс. заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках почти 6 тыс. исполнительных производств на сумму более 2 млрд рублей данное право граждан было обеспечено.