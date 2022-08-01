Пермский Политех впервые вошел в топ-30 медиарейтинга вузов России

17.19 Среда, 3 августа 2022
Пермский край: новости дня
Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг российских университетов за июнь 2022 года. Пермский Политех вошел в него впервые, заняв 25-е место. Университет стал единственным вузом Пермского края в списке.

В рейтинге участвовали высшие учебные заведения, которые работают на территории РФ. Список подготовлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», в которую входят более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Основной показатель рейтинга определили согласно методике «Медиалогии». МедиаИндекс позволяет качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с использованием технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией, учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение показателя определяется для каждого объекта в каждом сообщении СМИ, при анализе за определенный период данные суммируются. Формула, по которой его рассчитывают, имеет три основных составляющих. Это индекс цитируемости, который учитывает количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность ресурсов без учета самоцитирования, позитив/негатив, оценивающий характер упоминания и ценность публикации, и заметность сообщения, которая определяет «рекламный эквивалент» сообщения.

МедиаИндекс Пермского Политеха по итогам июня составил свыше 9 900.

Информационно-имиджевой политикой в Пермском Политехе занимаются сотрудники Управления стратегических коммуникаций. Они обеспечивают коммуникацию внутри вуза: с сотрудниками, преподавателями и студентами, устанавливают связь со СМИ и партнерами ПНИПУ, а также активно занимаются популяризацией науки.

Напомним, в июле 2022 года Пермский Политех вошел в рейтинг медийной активности вузов Минобрнауки России, заняв 15-ю строчку списка по работе университетов со средствами массовой информации. Ранее пресс-служба вуза заняла 2-е место среди отечественных университетов на Всероссийском конкурсе «Пресс-служба вуза» в номинации «ScienceMaster», а также вошла в топ-10 лидеров в номинации «ProDigital».

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Наталья Теплова © Вечерние ведомости
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