Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ

11.04 Среда, 3 августа 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня, 3 августа завершается прием оригиналов документов и согласий на зачисление на бюджетные места очной формы обучения в Пермский агротехноунивер — один из крупнейших вузов Пермского края и флагман высшего образования в сфере агротехнологий в России.

В этом учебном году мы примем более 2000 будущих профессионалов, из них более 1000 на бюджет. Бюджетных мест для поступления достаточно, но и тех, кто хочет их занять ничуть не меньше. Поэтому главным условием для поступления является подача оригиналов документа об образовании и заявление о согласии на зачисление.

Пермский ГАТУ – возможность получить достойное образование и уверенность в будущем трудоустройстве

Аграрные профессии интересны, стабильны и имеют хорошие перспективы в будущем. Внедрение современных технологий в отрасль способствует ее развитию. Агропромышленная отрасль сегодня активно развивается, хозяйства и предприятия модернизируются очень высокими темпами, а это значит, что нужны новые подходы в управлении и молодые кадры, которые могут оперативно реагировать на все изменения, происходящие в экономике страны и мира.

Не только теория, но и практика на производстве

Пермский ГАТУ сотрудничает со многими предприятиями краевого и федерального значения. Нашими партнерами являются: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, «Сбербанк России», «Россельхозцентр», « Государственный заповедник «Басеги» и многие другие.

Студенты могут проходить производственную или преддипломную практику на предприятиях и в дальнейшем иметь гарантию трудоустройства.

Образование и наука

На базе Пермского ГАТУ функционируют учебно-научные центры и лаборатории. Студенты участвуют в научно-исследовательской деятельности, принимают участие в международных и всероссийских конкурсах на лучшие научные работы, а также на олимпиадах, семинарах, круглых столах и получают именные стипендии различного уровня. В университете созданы условия, способствующие продвижению и распространению инноваций в сфере науки и техники аграрных отраслей экономики.

Внеучебная работа

Стать студентом Пермского ГАТУ – это не только про учебу и практику на предприятиях. Это отличная возможность найти единомышленников, получить опыт работы в студенческих отрядах, студенческом клубе или спортклубе, а также участвовать в работе медиацентра.

Напоминаем, что абитуриентам, подавшим заявление о приеме на бакалавриат и специалитет очной формы обучения о необходимости предоставления согласия на зачисление и оригиналов документов об образовании в приемную комиссию по адресу ул. Петропавловская, 23.

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