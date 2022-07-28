Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех

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25 июля в Пермском Политехе завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на очную бюджетную форму обучения. Так, в ПНИПУ и его филиалах хотят учиться более 7500 человек. По сравнению с прошлым годом число поданных заявлений выросло на 20 % и составило свыше 25 тысяч.Пермский Политех является одним из ведущих инженерных вузов страны. Университет предлагает более 3000 бюджетных мест на 8 факультетах.– В этом году в тройку популярных вошли гуманитарный факультет, туда подали 5078 заявлений, электротехнический – 5001, факультет прикладной математики и механики принял 1900 заявлений. Статистика показала, что самыми востребованными направлениями оказались «Информационная безопасность», «Биотехнология» и «Прикладная математика и информатика», – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Пермского Политеха Руслан Гарифзянов.Что касается целевого набора, на сегодняшний день документы для обучения по программам предприятий-партнеров подали более 150 абитуриентов.Напомним, что прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов завершится 3 августа.Подать заявления в магистратуру без результатов вступительных испытаний можно до 5 августа. 22 августа завершится прием документов у поступающих, которые претендуют на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.