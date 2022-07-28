Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех

17.25 Вторник, 2 августа 2022
Пермский край: новости дня
25 июля в Пермском Политехе завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на очную бюджетную форму обучения. Так, в ПНИПУ и его филиалах хотят учиться более 7500 человек. По сравнению с прошлым годом число поданных заявлений выросло на 20 % и составило свыше 25 тысяч.

Пермский Политех является одним из ведущих инженерных вузов страны. Университет предлагает более 3000 бюджетных мест на 8 факультетах.

– В этом году в тройку популярных вошли гуманитарный факультет, туда подали 5078 заявлений, электротехнический – 5001, факультет прикладной математики и механики принял 1900 заявлений. Статистика показала, что самыми востребованными направлениями оказались «Информационная безопасность», «Биотехнология» и «Прикладная математика и информатика», – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Пермского Политеха Руслан Гарифзянов.

Что касается целевого набора, на сегодняшний день документы для обучения по программам предприятий-партнеров подали более 150 абитуриентов.

Напомним, что прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов завершится 3 августа.

Подать заявления в магистратуру без результатов вступительных испытаний можно до 5 августа. 22 августа завершится прием документов у поступающих, которые претендуют на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пресс-служба Пермского Политеха © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о разглашении персональных сведений клиентов банков
28 июля 2022
Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
25 июля 2022
Еще 613 миллионов рублей выделили на ускоренную газификацию в Свердловской области
01 августа 2022
На Урале ущерб от лесных пожаров составил 1,4 млрд рублей
29 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
14:04 В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне
11:14 Открытия недели в Пермской Горьковке
10:11 Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:56 Настоящий сын Отечества – в Перми простились с погибшим на Донбассе тренером Шваревым
15:03 Ученые Пермского Политеха установили основные причины плохой звукоизоляции
14:24 В студклубе ПГМУ с успехом прошел фестиваль коми-пермяцкой культуры
11:58 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.
12:12 Пермская Горьковка открывает новые экспозиции
12:06 Пермский пристав планирует участвовать в Пермском международном марафоне
12:02 Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему
10:26 Названы лауреаты Строгановской премии за 2021 год
14:15 При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»
12:28 Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
12:27 Сведения более чем о двух тысячах объектов недвижимости Прикамья обновлены в ЕГРН
12:22 Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург
09:36 В Красновишерске судебные приставы защитили права несовершеннолетнего на финансовую поддержку
13:39 Математическая модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует увеличение объема добычи нефти
13:10 «Зов Пармы» объединил более 12 тысяч человек
Все новости
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
14:35 В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
13:17 В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
11:52 Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
11:01 В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
10:11 Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
09:35 Cуд продлил шаману Габышеву принудительное лечение в психиатрической больнице
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK