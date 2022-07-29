Открытия недели в Пермской Горьковке

Арина Галашова © Вечерние ведомости

Отдел литературы по искусству краевой библиотеки им. Горького приглашает на фотовернисаж и выставки к юбилеям В. Боровиковского, В. Аксенова, А. Михалкова-КончаловскогоАвтор снимков Надежда Букина родилась в 1984 году в селе Брюхово Еловского района. Она снимает портреты и пейзажи в стилях известных фотохудожников Майкла Кенна и Салли Ман. «Фотография может быть терапевтична, она помогает человеку увидеть себя, понять, в чем его уникальность. Ведь мы все так похожи и так не похожи друг на друга», - рассказала Надежда Букина. На презентации выставки пройдет вечер поэзии с Евгением Гусевым и танцевальное представление от коллектива Mix Modern. Вход свободный.Арт-фойе (4 этаж, левое крыло)Приурочена к 265-летию русского и украинского художника-портретиста Владимира Боровиковского (1757-1825). Внушительный альбом Татьяны Алексеевой издательства «Искусство» 1975 года «Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18-19 веков» дает исчерпывающую информацию о жизни и творчестве художника. Организаторы выделяют также издание И. Чижовой «Судьба придворного художника» 2001 года. Эти и другие книги дополнены статьями из периодики.Она посвящена 85-летию Андрея Михалкова-Кончаловского. Представлены книги режиссера, написанные им о его семье, друзьях, великих художниках и звездах кино, с которыми его сводила творческая судьба. Есть также издания о творческой кухне режиссера, многое другое.К 90-летию писателя и драматурга Василия Аксенова. Произведения писателя («Остров Крым», «Любовь к электричеству», «Москва Ква-Ква») соседствуют с книгами о юбиляре, свидетельствами из первых уст от его друзей. «Книга «Аксенов» издательства «Астрель» 2012 года Александра Кабакова и Евгения Попова - не просто рассказ о жизни и творчестве, больше, чем мемуары. Это портрет художника на фоне его времени, свободный разговор свободных людей о близком человеке, с которым им довелось дружить многие годы бурной, гротескной, фантасмагорической советской и постсоветской жизни», - рассказали библиотекари Горьковки.