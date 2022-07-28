Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В УФССП России по Пермскому краю с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам от граждан-должников поступило около 8 тысяч заявлений о сохранении прожиточного минимума.Должностными лицами службы в полном объеме рассмотрено около шести тысяч заявлений, приняты решения об их удовлетворении.В качестве одной из мер поддержки граждан УФССП России по Пермскому краю рекомендует должникам-физическим лицам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Образцы заявлений находятся на официальном сайте Управления в разделе «Обращения/Образцы письменных обращений».Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство.Службой судебных приставов Прикамья организована работа, направленная на реализацию мер по поддержке граждан, пострадавших от недружественных действий, совершенных иностранными государствами. УФССП России по Пермскому краю осуществляет мониторинг поступающих обращений, ходатайств сторон исполнительного производства с целью выработки актуальных мер поддержки.