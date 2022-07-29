Настоящий сын Отечества – в Перми простились с погибшим на Донбассе тренером Шваревым

15.56 Понедельник, 1 августа 2022
Пермский край: новости дня
Антон Петров
В понедельник, 1 августа, в Перми простились с погибшим в конце июля в ходе военной спецоперации РФ на Украине тренером по дзюдо Алексеем Шварёвым. Ему было 56 лет.

По словам президента федерации ветеранов дзюдо Пермского края, заслуженного тренера России Алексея Оборина, это, безусловно, трагедия для всего спортивного сообщества не только Прикамья, но и всей страны.

«Вместе с тем, мы очень горды, что наш друг, коллега оказался в рядах добровольцев на Донбассе, погиб как герой, отдал жизнь за Родину, за всех нас», - сказал Алексей Оборин.

Директор муниципальной школы «Пермский Кодокан» Радик Кашипов вспоминает, что Алексей Шварев больше 20 лет работал с детьми.

«Он был очень скромным человеком и всего себя отдавал воспитанию ребят. Он большой профессионал, который владел всеми тонкостями тренерской работы. Алексей воспитал настоящих, достойных людей», - говорит Кашипов.

В социальных сетях ученики Шварева, родители детей, которых он тренировал, продолжают оставлять комментарии.

«Дорогой наш, Алексей Рафаэлович. Дорогой наш тренер. Это все ваши ученики. Зачем вы так рано ушли», - пишут пользователи паблика «Пермь сейчас».

«Спасибо за все, что сделали для ребят. Тренер по призванию, лучший наставник, - пишет Юлия Л.

«Шок. Скорбь. Человек с большим сердцем. Вечная память», - говорит Анатолий Ш.

Военный комиссар Свердловского и Ленинского районов Перми Виталий Еферемов нисколько не удивился, когда узнал, что Алексей Шварев ушел добровольцем в ряды ВС РФ.

«Он всегда бы в числе первых. Я знаю его очень давно. Леша прошел три войны, начиная со срочной службы в Афганистане. И уже там показал себя как мужественный человек, готовый пожертвовать собой. Когда возникли проблемы на Кавказе, он без раздумий пошел. Настоящий сын своего Отечества», - отметил Евремов.

Алексей Шварев награжден орденом Мужества посмертно.

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Игорь Плюснин © Вечерние ведомости
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