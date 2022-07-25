Ученые Пермского Политеха установили основные причины плохой звукоизоляции

Кристина Уткина © Вечерние ведомости

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются жильцы многоквартирных домов, является плохая звукоизоляция. Известно, что решить этот вопрос можно установкой специальных звукоизоляционных материалов. При этом случается, что монтаж дорогостоящих панелей не приносит желаемого результата. Ученые Пермского Политеха выявили основные причины плохой звукоизоляции в жилых помещениях и определили источники возникающих конфликтов между застройщиками и покупателями квартир. Результаты работы политехников будут полезны для поиска лучших решений по звукоизоляции.Результаты работы пермских ученых опубликованы в научно-техническом журнале АГАСУ «Инженерно-строительный вестник Прикаспия», 2022.Для анализа распространенных звукоизоляционных материалов политехники использовали стендовые конструкции. Все стенды возводились в соответствии с технологиями, которые рекомендованы производителями материалов. Воспроизводимый для измерений шум различался по характеристикам, частотам и источникам. Измерения проводились сертифицированным оборудованием – шумомер-виброметр, акустический калибратор, измеритель влажности и температуры.– В результате мы выяснили, что при соблюдении строительных технологий показатели звукоизоляции у большинства материалов в пределах нормы. Но были выявлены образцы, чьи заявленные характеристики не соответствуют фактическим данным. При этом имеются все документы, подтверждающие обратное. Также нам известно, что этот материал достаточно часто используется при возведении зданий, – рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических наук ПНИПУ Кирилл Гуреев.Так ученые установили, что причина плохой звукоизоляции возникает из-за отсутствия контроля у застройщиков и выбора дешевых строительных материалов. Особенно часто эта проблема проявляется в домах, построенных по технологии монолитно-каркасного возведения. Монолитные дома имеют ряд преимуществ: отсутствуют швы, долговечны, надежны и способны выдержать большие нагрузки. Однако по статистике, случаи недостаточной звукоизоляции наблюдаются именно в монолитно-каркасных домах. Бесшовный монолит передает звук, а внутренняя арматура его только усиливает. На бетонных стыках шум не гасится из-за отсутствия звукопоглощающих материалов.– Для нас важно исследовать методы решения проблемы звукоизоляции характерные именно для монолитно-каркасного возведения зданий. Так появится возможность разработать методические рекомендации для застройщиков, – рассказывает магистрант строительного факультета ПНИПУ Дмитрий Трясцин.Не только выбор материала, но и его правильная установка влияет на показатели звукоизоляции. Профессиональные строители, безусловно, знают об этих предписаниях и рекомендациях. Тем не менее, нужно учитывать, что все обладают различной степенью профессионализма. Поэтому важно и необходимо обучать сотрудников и повышать их квалификацию.– Шум – очень специфическое явление. Малейшие щели и пропуски могут испортить всю проделанную работу. Важно не только хорошо монтировать сам материал, но и конструкции, на которых он закреплён, использовать все необходимые прокладки и дополнительные материалы, – добавляют ученые.В последующих работах ученые Пермского Политеха планируют рассмотреть типовые ошибки при монтаже шумоизоляционных материалов.