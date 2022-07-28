В студклубе ПГМУ с успехом прошел фестиваль коми-пермяцкой культуры

Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Студенческий театр - это всегда интересно. Особенно если он ставит себе задачу связать историю и современность, найти новые подходы к аутентичной тематике. Об этом мы и решили побеседовать с директором студенческого клуба ПГМУ имени академика Вагнера Александром Шумилиным.- Да. Я работаю в ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера в качестве директора студенческого клуба и руководителя театральной компании «Немхат», которая является студенческим театром нового поколения.- Работа студенческого клуба сформирована таким образом, чтобы, во-первых, ребятам было интересно принимать в ней участие, и мы стараемся выстроить время так, чтобы молодежь не отвлекалась от учебы. Во-вторых, мы даем возможность буквально каждому проявить себя, реализовать весь свой творческий потенциал. Главное, чтобы у самих студентов было желание. Участие в жизни клуба добровольное.- Если поискать в интернете термин «коми-пермяцкий язык», то мы можем увидеть рядом с ним такую «красную точку» - она говорит о том, что коми-пермяцкий язык исчезает. Свидетельством этого является итог переписи населения за 2010 год, согласно которому коми- пермяцким языком владели 63 000 человек. Не исключено, что сейчас этим языком владеют еще меньше людей.Мы все живем на территории Пермского края, у нас есть своя культура, культура коренных народов, которые веками жили с нами бок о бок. Мы решили сделать проект, который транслировал бы историю коми-пермяцкой культуры, коми-пермяцкого языка, привлек интерес нашей молодежи и студентов вуза. Пока что эта тема хорошо известна старшему поколению, а молодежи и студентам - нет.Мы выпустили несколько спектаклей, которые были посвящены коми-пермяцкому алфавиту, истории коми-пермяков. Даже съездили в экспедицию и записали все, что нам было необходимо, - интервью, фольклор, при помощи которого мы сделали четыре спектакля.Надо сказать, что спектакли были совершенно разной направленности, в том числе спектакли без актеров, танцевальный спектакль, спектакль в ботаническом саду. И все это превратилось в коми-пермяцкий фестиваль, объединенный одной тематикой.Важно отметить, что спектакль - все-таки единичная структура. Но когда все это объединяется в фестиваль, получается намного шире и привлекает больше внимания публики.Считаю, фестиваль прошел удачно: на каждом спектакле были полные залы зрителей, что нас особенно порадовало. Тематика для некоторых зрителей была специфичной. Но было очень много откликов, отзывов. Мы были рады провести закрытие фестиваля в Хохловке в секторе коми-пермяцких домов конца XIX века, то есть соединить современность с прошлым. Мне кажется, что это особенно важно и актуально сегодня.