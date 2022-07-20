Пермская Горьковка открывает новые экспозиции

Арина Галашова © Вечерние ведомости

1 августа в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроются книжные выставки о государственных символах, психологии, ландшафтном дизайнеДемонстрируются издания, рассказывающие об истории и развитии государственных символов нашей страны. В частности, об их роли в истории России можно узнать из книг «Герб, флаг и гимн» и «Символы и святыни Российской державы». Издание «Титулы, чины, награды» рассказывает о государственных органах власти, истории орденов и медалей Имперской России, Советского Союза и Российской Федерации. Есть тут и книга с официальными символами Пермского края. Отдельным блоком показана литература о флагах и государственных символах других стран мира. Выставка будет работать по 31 августа.Холл 1 этажа Горьковки. Для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117)В экспозиции – труды Б. Г. Ананьева: «Психология чувственного познания», «Воспитание наблюдательности школьников», «Человек как предмет познания» и другие, рассказывающие о психологии человека и проблемах его изучения как индивида, личности и субъекта деятельности, а также о психологическом воспитании детей, развитии воли, соотношении физиологии с психологией. Организаторы выделяют книгу Н. Логинова «Антропологическая психология Бориса Ананьева» о жизни юбиляра.Кроме того, на выставке представлены издания об известных психологах, с которыми имя Ананьева стоит в одном ряду. Это Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Абрахам Маслоу. Выставка будет работать по 15 августа.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло)Для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117)В книгах «Оформление ландшафта», «Планировка и обустройство сада легко и быстро», «Ландшафтный дизайн вашего сада» шаг за шагом показан путь от планирования до достижения идеального результата. О разнообразных элементах оформления сада, сочетании «полезного с красивым» рассказано в изданиях «Декоративные детали сада», «Сад с выдумкой и любовью», «Дизайн сада руками веселых и находчивых». Книга «Четыре сезона русского сада» посвящена особенностям составления сезонных растительных композиций в ландшафтном дизайне. Выставка работает по 31 августа.Отдел естественнонаучной и технической литературы (4 этаж, правое крыло)Для справок: +7 (342) 236-24-61