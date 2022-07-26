Пермский пристав планирует участвовать в Пермском международном марафоне

12.06 Пятница, 29 июля 2022
Пермский край: новости дня
УФССП России по Пермскому краю
Философ Николай Бердяев видел загадку русской души в ее противоречивости. Русские классики вторили этой мысли в своих произведениях. Михаил Лермонтов писал о себе, как о паруснике: «а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». Попытки совместить в своей душе желание покоя и неуемные поиски своего истинного предназначения не давали покоя многим именитым соотечественникам. Кто-то пытался не замечать этого внутреннего конфликта, кто-то пытался заглушить его с помощью вредных привычек, а кто-то принимал решение убежать от этого. Герой нашего очерка – Алексей Патраков – бежит давно, но не от себя, а к своим мечтам, к своим целям, к себе НАСТОЯЩЕМУ.

Бегом Алексей увлекался еще в детстве, когда вместе с 4 братьями играл в футбол, мчался на перегонки к реке Аряжке в родном селе. Серьезно легкой атлетикой Алексей заинтересовался в 2016 году. Одновременно с этим он пришел в УФССП России по Пермскому краю и был назначен на должность судебного пристава по ОУПДС в Мотовилихинском районе г. Перми. В краевом центре проще было найти профессионального тренера, который смог поставить дыхание, объяснить особенности легкой атлетики и открыть глаза на философию бега. Ведь регулярная физическая активность делает нас не только счастливее, здоровее и выносливее, но и учит особенному отношению к жизни.

– Когда я бегу, – рассказывает Алексей. – я ставлю перед собой определенные цели. Не только побить вчерашний временной рекорд или взять новую дистанцию. Бег помогает мне думать, очищает разум от суеты, ненужных мыслей и эмоций. Перед стартом обозначаю для себя проблему и начинаю бежать, а когда добегаю до финиша, то в уме уже выкристаллизовалось оптимальное решение. Поэтому бег это не только про физическую форму, это больше про голову, про избавление от стресса, при успокоение, про выход из тупика.

За годы занятий Алексей отточил технику и стал первым в Пермском международном марафоне на 5 километров. Ни одно спортивное соревнование по легкой атлетике среди прикамских правоохранителей не обходиться без Алексея Патракова и всегда он в тройке победителей. Соперники удивляются стабильности и постоянству судебного пристава. А весь секрет в том, что Алексей бежит не за медалью или грамотой, а за умиротворением, за обретением себя. Именно в моменты бега, на дистанции уходит та тревожащая противоречивость, которая не давала покоя многим поколениям русских людей.

Спорт дает Алексею энергию не только на работу и семью, но и на активную общественную жизнь. Являясь членом профсоюза УФССП по Пермскому краю, он принимает участие в туристических слетах, где уверенно ведет команду к победе.

2022 года не обошелся без призовых мест для Алексея Патракова. Первое место в «Рождественском полумарафоне» в г. Омске и сезон соревнований еще не закончен. Кроме многочисленных медалей Алексей добился 1 разряда по легкой атлетике.

– Бег – это моя жизнь. – подводит итог нашей беседе Алексей Патраков. – Атлетика дисциплинирует, воспитывает, помогает понять себя и окружающих. Но главное, дарит мне свободу и возможность переосмыслить все, что происходит со мной и моей жизнью. Исследования подтверждают, что с каждой минутой на дистанции мы обновляемся, формируются новые нейросвязи в гиппокампе, который отвечает за память и способности к обучению. Так что я тренирую не только тело, но и мозг.

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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости
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