Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Болгары-Юго-Камский-Крылово». Водитель нарушил скоростной режим и не учел погодные условия. Потеряв контроль над машиной, гражданин допустил занос транспортного средства с прицепом. Автомобиль выехал на встречную полосу, на которой находились пешеходы.Один из пострадавших отделался ссадиной на лбу, второму мужчине был причинен тяжкий вред здоровью: перелом нескольких ребер, разрыв легкого, травма позвоночника.Слуги Фемиды признали гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на тот же срок. Кроме того, в рамках гражданского иска мужчина обязан был выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств г. Перми.Сотрудники ведомства предупредили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о правовых последствиях неисполнения решения суда в установленный законом срок. Должник поторопился исполнить требования судебных приставов. Во избежании применения мер принудительного исполнения и штрафных санкций, мужчина оплатил задолженность в кратчайшие сроки.