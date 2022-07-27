Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему

12.02 Пятница, 29 июля 2022
Пермский край: новости дня
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Болгары-Юго-Камский-Крылово». Водитель нарушил скоростной режим и не учел погодные условия. Потеряв контроль над машиной, гражданин допустил занос транспортного средства с прицепом. Автомобиль выехал на встречную полосу, на которой находились пешеходы.

Один из пострадавших отделался ссадиной на лбу, второму мужчине был причинен тяжкий вред здоровью: перелом нескольких ребер, разрыв легкого, травма позвоночника.

Слуги Фемиды признали гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на тот же срок. Кроме того, в рамках гражданского иска мужчина обязан был выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств г. Перми.

Сотрудники ведомства предупредили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о правовых последствиях неисполнения решения суда в установленный законом срок. Должник поторопился исполнить требования судебных приставов. Во избежании применения мер принудительного исполнения и штрафных санкций, мужчина оплатил задолженность в кратчайшие сроки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Свердловской области
27 июля 2022
В Реже магазин заплатит 700 тысяч рублей упавшему в шахту лифта продавцу
26 июля 2022
В Березовском мужчина заплатит 200 тысяч рублей покусанным его собакой подросткам
25 июля 2022
Свердловчанин заплатит 50 тысяч рублей покусанному его собакой ребенку
22 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:12 Пермская Горьковка открывает новые экспозиции
12:06 Пермский пристав планирует участвовать в Пермском международном марафоне
12:02 Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему
10:26 Названы лауреаты Строгановской премии за 2021 год
14:15 При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»
12:28 Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
12:27 Сведения более чем о двух тысячах объектов недвижимости Прикамья обновлены в ЕГРН
12:22 Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург
09:36 В Красновишерске судебные приставы защитили права несовершеннолетнего на финансовую поддержку
13:39 Математическая модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует увеличение объема добычи нефти
13:10 «Зов Пармы» объединил более 12 тысяч человек
13:03 В Левшино ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику
10:10 Глухой забор из шифера длинной в 46 см стал камнем преткновения для двух жителей с. Орда Пермского края
15:40 В Перми сданы в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет еще три новостройки
12:24 Биотехнологи Пермского Политеха сделали корма для сельскохозяйственных животных полезнее
12:21 Проект «Расцветай, город» представляет межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль «Кама-мама»
10:13 Сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в туристическом фестивале
16:01 Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре
15:42 В Перми прекращено действие лицензии ООО «УК ДВА»
14:17 Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство
13:50 Летний читальный зал «Горьковки» начинает пятую неделю
Все новости
12:51 В Краснодарском крае мать с 7 детьми заблудилась в лесу, спасатели нашли их ночью
12:11 В Чите введен режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения
11:25 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об утреннем обстреле села Сачковичи
10:11 В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело
09:45 Лидер КПРФ в иркутском заксобрании, сын экс-губернатора получил 9 лет колонии по делу о мошенничестве
18:03 В Санкт-Петербурге по делу о насилии над школьницей арестован глава федерации мотоспорта
17:02 В трех регионах РФ рецептурные лекарства будут продавать онлайн
16:33 Премьер-министр Нидерландов призвал фермеров, разбрасывающих по трассам навоз и сено, выбрать другие методы протеста
15:49 Пожары в Якутии подошли к населенным пунктам, из лагеря «Орленок» эвакуируют детей
15:19 Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах
12:04 «Это выбор ваш — заводить детей». Вице-губернатор Краснодарского края эмоционально объяснила родителям нехватку мест в школе
11:10 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 5 августа
10:41 В Якутске задержан военком города, в его квартире прошли обыски
10:21 Житель Норильска получит компенсацию от магазина за взорвавшийся во время разговора телефон
09:43 CNN: Байден одобрил обмен россиянина Бута на граждан США Грайнер и Уилана
18:15 В Риге на акцию протеста собрались около 500 работников системы здравоохранения
16:57 Ростуризм: снимать наличные с карты «Мир» на Кубе нельзя
16:31 Американский производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России
14:59 В башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х
14:20 Глава Феодосии Лебедев подал в отставку по рекомендации Аксенова
13:32 В Коми на фоне массовых протестов жителей власти расторгли договор с арендатором лесного участка
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK