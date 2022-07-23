Названы лауреаты Строгановской премии за 2021 год

Павел Агапов © Вечерние ведомости

В Перми, на интерактивной площадке Пермской финансово-производственной группы, состоялась пресс-конференция руководства Пермского землячества, на которой обнародованы имена лауреатов Строгановской премии за 2021 год.- В этом году впервые был расширен возрастной ценз соискателей: от 18 лет до 87 – у профессора ПГНИУ Георгия Анатольевича Воронова, - отметила первый заместитель председателя правления, исполнительный директор Пермского землячества Светлана Левченко. - Впервые мы запустили в интернет презентационный видеоролик о Строгановской премии: его посмотрело более 13 тысяч человек. И, наконец, в первый раз этот приз получила представитель журналистского цеха.А заместитель председателя правления Пермского землячества Никита Юрков ободрил тех соискателей, кто на этот раз оказался за бортом премии.- У вас все впереди, - подчеркнул он. – История Строгановской премии знает множество примеров, когда претенденты выдвигались по несколько раз и, в конце концов, получали-таки заветную статуэтку.Кто же на этот раз стал лауреатом главной награды Пермского землячества и Пермского края?В номинации «За честь и достоинство» - председатель жюри, художественный руководитель «Арабеск», лауреат Ленинской премии, народный артист СССР, балетмейстер, хореограф, театральный и телевизионный режиссёр, актёр, художник, поэт и педагог Владимир Васильев;«За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» - журналист и писатель Светлана Федотова;«За высокие достижения в науке и технике» - профессор ПГНИУ, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией гидродинамики Татьяна Любимова;«За высокие достижения в спорте» - мастер спорта России, прыгун с трамплина, серебряный призёр Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году Евгений Климов;«За высокие достижения в области экономики и управления» - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков;«За высокие достижения в общественной деятельности» - депутат Пермской городской Думы, директор МАОУ дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» Перми Наталья Рослякова.Торжественная церемония чествования лауреатов должна состояться в середине октября этого года в Москве.Строгановская премия, учрежденная в 2005 году Пермским землячеством, - общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей, является признанием высоких заслуг лауреатов.Лауреат получает: памятный Диплом, нагрудный знак оригинальной разработки, премию - 500 тысяч рублей и статуэтку авторского дизайна, изображающую Аникея Федоровича Строганова.