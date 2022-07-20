При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»

14.15 Четверг, 28 июля 2022
Пермский край: новости дня
Производство «ПЦБК» с экскурсиями ежегодно посещают более двух тысяч человек, так компания демонстрирует свою открытость и развивает промышленный туризм. А с этого года предприятие поддержало инициативу Общественного центра «Голованово» по проведению экскурсий для жителей по микрорайону «Мое родное Голованово». Одна из них состоялась 27 июля с посещением достопримечательностей и рассказом об истории создания территории.

Экскурсионный маршрут содержит две части: историческую и экологическую. Первая начинается в библиотеке №16 и завершается на аллее имени Владимира Шокина. На этом маршруте экскурсанты узнают об истории микрорайона, которая неразрывно связана со становлением Пермского целлюлозно-бумажного комбината, а также о знаменитых земляках. Например, в Голованово долго жил и работал известный детский писатель Лев Кузьмин, он участвовал в строительстве предприятия и микрорайона. По его книгам названы экологическая тропа «Серебряный меридиан», что располагается за ДК «Бумажник», а сейчас обустраивается сквер «Страна нашего детства».

Другой известный житель Голованово – спортивный тренер Владимир Шокин, вошедший в историю развития спорта в микрорайоне. В 1964 году он создал при ПЦБК школьный хоккейный клуб «Гайдар», который многие годы завоевывал награды не только на уровне региона, но и страны. Сегодня имя Владимира Шокина увековечено в названии аллеи, которая создана в Голованово в 2021 году по инициативному бюджетированию.

Тема второй части экскурсии – экология микрорайона. Сюда включено посещение поста мониторинга воздуха, установленного по инициативе ПЦБК в декабре 2021 года. Это первый негосударственный пост, расположенный на территории жилой застройки Перми. Благодаря этому объекту жители могут в онлайн-режиме следить за состоянием атмосферного воздуха. Голованово считается экологически чистой и комфортной для жизни территорией, окруженной лесным массивом, реками Чусовой и Васильевкой, где местные и приезжие рыбаки круглогодично ловят рыбу. На подъезде к микрорайону сейчас активно строится новая дорожная развязка, которая улучшит транспортную доступность микрорайона.

Завершается экскурсия на экологической тропе «Серебряный меридиан». Здесь учитель биологии школы № 123 Инна Зуева знакомит экскурсантов с флорой и фауной пермских лесов. Жительница микрорайона Лариса Роздульева рассказала, что экскурсия ей очень понравилась: «Я здесь родилась и выросла, работала в местной школе, но некоторых моментов из истории не знала. Вообще, я люблю свой поселок, у нас замечательные люди, природа, воздух. Мне нравится, что микрорайон развивается при участии ПЦБК». Предприятие отремонтировало стадион, организовало для детей бесплатные кружки и спортивные секции, отметила Лариса Роздульева: «Например, внук у меня ходит на шахматы, хоккей и ОФП».

Идейным вдохновителем и организатором экскурсий по микрорайону стал Общественный центр «Голованово», ПЦБК поддержал инициативу.

Как поясняет руководитель Общественного центра «Голованово» Мария Сирина, микрорайон еще молодой, тем не менее в нем есть интересные места, достопримечательности, есть память об известных земляках, которые здесь жили и оставили след в истории и в сердцах людей: «Так и пришла мысль экскурсионного маршрута по Голованово. Первые экскурсии мы начали проводить в мае этого года, у людей они вызвали большой интерес. Даже те жители, которые прожили здесь всю свою жизнь, говорят о том, что узнают много нового и интересного».

Напомним, ПЦБК стал одним из первых участников программы по развитию промышленного туризма в Прикамье, организованной краевым министерством по туризму и молодежной политике. С 2022 года компания не только проводит экскурсии на целлюлозно-бумажное производство, но и поддерживает культурно-исторический туризм.

ПЦБК всегда придерживается политики открытости, поэтому экскурсии для школьников и студентов, коллег и клиентов – это обязательная часть работы компании, подчеркивает заместитель исполнительного директора ПЦБК Ольга Коршунова: «Мы с большим удовольствием поддержали инициативу Общественного центра «Голованово» в развитии такого интересного экскурсионного маршрута по микрорайону Бумажник. Надеемся, что экскурсии привлекут жителей и гостей Пермского края».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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