Сведения более чем о двух тысячах объектов недвижимости Прикамья обновлены в ЕГРН

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Пермский край: новости дня
С начала 2022 года специалисты Кадастровой палаты по решению регионального Управления Росреестра исправили реестровые ошибки в отношении 2035 объектов недвижимости Пермского края. О том, что такое реестровые ошибки и как их можно самостоятельно исправить, рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю.

К реестровым ошибкам относятся некорректные сведения в документах, которые были поданы вместе с заявлением на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет и впоследствии занесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). К таким документам относятся технический и межевой план, карта-план территории и другие. Реестровые ошибки могут привести к некоторым трудноразрешимым ситуациям, например, к наложению соседних земельных участков друг на друга, что в итоге приведет к земельным спорам и судебным издержкам.

Правообладатель может исправить реестровую ошибку, подав заявление в Росреестр вместе с документами, содержащими актуальную информацию. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру или в организацию, которая ранее занималась подготовкой документов и допустила ошибку. Если такой возможности не имеется, то придется обращаться в суд по месту нахождения объекта недвижимости.

В настоящее время Управлением Росреестра по Пермскому краю проводится масштабная работа по выявлению и исправлению реестровых ошибок. Собственники земельных участков получают решения о необходимости исправления реестровых ошибок.

Направление в адрес правообладателей, в том числе собственников, арендаторов земельных участков решений о необходимости исправления реестровых ошибок означает, что орган регистрации прав выявил ошибку самостоятельно. Если собственник согласен с таким решением, то ему можно не предпринимать никаких действий. В таком случае реестровая ошибка исправляется без участия собственника недвижимости по решению государственного регистратора прав. Собственнику направляется уведомление об исправлении ошибки.

«Без заявления правообладателя реестровые ошибки могут быть исправлены также в случае проведения комплексных кадастровых работ либо по решению суда. В любом случае, при обнаружении органом регистрации прав реестровой ошибки правообладатель получит соответствующее уведомление. Поэтому рекомендуем лишний раз проверить представлен ли СНИЛС и электронная почта в Росреестр, чтобы всегда оперативно получать важную информацию о своей недвижимости», – отмечает Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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