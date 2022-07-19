Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 14 по 26 августа в Санкт-Петербурге пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета: на сцене Михайловского театра будут показаны шесть спектаклей — от спектаклей Мариуса Петипа до постановок руководителя Пермского балета Антона Пимонова.Пермский театр оперы и балета регулярно выступает на петербургской сцене: в 2020 году на фестиваля Dance Open труппа показала премьеру балета «Анюта» Владимира Васильева, в сентябре прошлого года спектакли «Шут» и «Шахерезада» в хореографии Алексея Мирошниченко вошли в программу фестиваля Context. Diana Vishneva. Теперь Пермский балет возвращается в Петербург с самой масштабной за последние годы гастрольной программой — она отражает разные эпохи в жизни труппы и представляет публике как названия классического репертуара, так и постановки, отражающие сегодняшний день одной из ведущих балетных компаний страны.Гастроли откроют два балета на музыку Адольфа Адана: «Корсар» Мариуса Петипа (14-16 августа) в редакции Василия Медведева и «Жизель» Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа (18-19 августа) в редакции Татьяны Легат. 21-25 августа программу гастролей продолжит «Лебединое озеро» в авторской редакции Алексея Мирошниченко, переосмысляющей сюжет хрестоматийного балета Петра Ильича Чайковского.Кульминацией гастролей станет вечер, в рамках которого будут показаны первые спектакли, созданные Антоном Пимоновым в статусе руководителя Пермского балета, а также одноактный балет Дагласа Ли «Когда падал снег» (26 августа). «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт №5» на музыку Сергея Прокофьева стали важными событиями российской балетной сцены сезона 2020/2021. В конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2022 «Озорные песни» были отмечены тремя номинациями, а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.