Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург

12.22 Четверг, 28 июля 2022
Пермский край: новости дня
С 14 по 26 августа в Санкт-Петербурге пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета: на сцене Михайловского театра будут показаны шесть спектаклей — от спектаклей Мариуса Петипа до постановок руководителя Пермского балета Антона Пимонова.

Пермский театр оперы и балета регулярно выступает на петербургской сцене: в 2020 году на фестиваля Dance Open труппа показала премьеру балета «Анюта» Владимира Васильева, в сентябре прошлого года спектакли «Шут» и «Шахерезада» в хореографии Алексея Мирошниченко вошли в программу фестиваля Context. Diana Vishneva. Теперь Пермский балет возвращается в Петербург с самой масштабной за последние годы гастрольной программой — она отражает разные эпохи в жизни труппы и представляет публике как названия классического репертуара, так и постановки, отражающие сегодняшний день одной из ведущих балетных компаний страны.

Гастроли откроют два балета на музыку Адольфа Адана: «Корсар» Мариуса Петипа (14-16 августа) в редакции Василия Медведева и «Жизель» Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа (18-19 августа) в редакции Татьяны Легат. 21-25 августа программу гастролей продолжит «Лебединое озеро» в авторской редакции Алексея Мирошниченко, переосмысляющей сюжет хрестоматийного балета Петра Ильича Чайковского.

Кульминацией гастролей станет вечер, в рамках которого будут показаны первые спектакли, созданные Антоном Пимоновым в статусе руководителя Пермского балета, а также одноактный балет Дагласа Ли «Когда падал снег» (26 августа). «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт №5» на музыку Сергея Прокофьева стали важными событиями российской балетной сцены сезона 2020/2021. В конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2022 «Озорные песни» были отмечены тремя номинациями, а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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