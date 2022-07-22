В Красновишерске судебные приставы защитили права несовершеннолетнего на финансовую поддержку

09.36 Четверг, 28 июля 2022
Пермский край: новости дня
Житель г. Красновишерска ошибочно полагал, что возвращение исполнительного листа взыскателю освободит его от уплаты алиментов. И был крайне удивлен, когда судебные приставы потребовали от него более 170 тысяч задолженности по алиментным платежам.

По решению мирового судьи Красновишерского муниципального района гражданин должен был перечислять в пользу своего сына 1/5 часть заработной платы или иного дохода до совершеннолетия ребенка. Исполнительный документ был направлен по месту работы должника, где бухгалтерия исправно удерживала полагающуюся сумму и перечисляла на счет взыскателя. Через некоторое время, по устной договоренности, законный представитель несовершеннолетнего отозвала исполнительный лист. После этого мужчина перестал осуществлять выплаты в пользу своего ребенка, просьбы о финансовой помощи игнорировал. Отчаявшись добиться от гражданина сознательности, взыскатель обратилась в отделение судебных приставов по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю.

Для расчета задолженности по алиментным платежам сотрудники ведомства направили в организацию, где работал должник, запрос о начислении заработной платы. После расчета задолженности выяснилось, что мужчина не доплатил своему сыну 170 тысяч рублей. С данной суммой должник был не согласен и обратился в суд с заявлением о признании постановления о расчете задолженности незаконным. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что неплательщик ошибочно полагал, что отзыв исполнительного листа означает прекращение алиментных обязательств. Красновишерский районный суд отказал гражданину в удовлетворении исковых требований, уточнив, что обязанность выплачивать алименты ребенку сохраняется до достижения последним 18 лет. Но горе-отца такое решение не удовлетворило и он подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, который оставил решение районного суда без изменений.

Не желая наступления негативных правовых последствий, мужчина перечислил на депозитный счет отделения судебных приставов всю сумму задолженности. Денежные средства были направлены взыскателю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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