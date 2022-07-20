Математическая модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует увеличение объема добычи нефти

13.39 Среда, 27 июля 2022
Пермский край: новости дня
В процессе эксплуатации нефтедобывающих скважин постепенно ухудшается проницаемость коллектора. Отложения парафина и загрязнение пустот снижают темпы выработки нефтяных запасов. Производительность скважин чаще всего восстанавливают с помощью кислотного воздействия. Оно заключается в растворении горной породы с применением химических реагентов. Ученые Пермского Политеха совместно с китайскими коллегами разработали математическую модель, которая позволит оценить потенциальное увеличение объема нефти после кислотной обработки. Кроме того, технология по обработке скважин сократит временные и денежные издержки. Работа ученых является продолжением исследования кислотной эмульсии двойного действия.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале «Journal of Petroleum Science and Engineering», 2022. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Кислотная микроэмульсия – это полностью российская разработка, состоящая только из отечественных химических реагентов. В результате лабораторных и полевых испытаний ученые установили, что состав сохраняет низкую вязкость и обладает длительной активностью кислотного компонента. Это обеспечивает глубокое проникновение в нефтяной пласт и удаление парафиновых отложений в пустотах горной породы.

– Наша модель прошла пилотные испытания на двух реальных скважинах. Это позволило более качественно составить план по проведению кислотной обработки и повысить ее итоговую эффективность на 17-23%. Использование кислотной эмульсии и разработанного подхода существенно сократят сроки работ, и увеличат рентабельность процедуры, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Дмитрий Мартюшев.

– Эмульсия существенно снижает скорость коррозии скважинного оборудования, что позволяет проводить кислотную обработку без привлечения бригады капитального ремонта. Исключаются затраты на работу бригады, глушение и освоение скважины, спуск и подъем глубинно-насосного оборудования. С развитием данного типа технологий и внедрением новых кислотных составов время обработки значительно сокращается. Это представляется экономически выгодным решением для нефтедобывающих компаний, – добавляют ученые.

Уникальность математической модели пермских ученых заключается в учете практически всех геологических и технологических характеристик. Тем самым риск неэффективности мероприятия сводится практически до нуля.

Проведя анализ промышленных результатов обработки кислотной эмульсией, ученые отметили улучшение фильтрационных свойств резервуара и, как следствие, увеличение объемов дополнительной добычи нефти. Разработанная модель показала высокое соответствие прогнозируемых значений с фактическими данными. С учетом нового опыта проведения кислотных операций модель будет совершенствоваться.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На премию «Хрустальный компас» претендуют 7 проектов из Свердловской области
20 июля 2022
В Екатеринбурге закрасили первую в этом году работу фестиваля «Карт-бланш»
26 июля 2022
В Екатеринбурге появился «пластилиновый» арт-объект
18 июля 2022
Около «путинской» школы в Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля
27 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:39 Математическая модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует увеличение объема добычи нефти
13:10 «Зов Пармы» объединил более 12 тысяч человек
13:03 В Левшино ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику
10:10 Глухой забор из шифера длинной в 46 см стал камнем преткновения для двух жителей с. Орда Пермского края
15:40 В Перми сданы в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет еще три новостройки
12:24 Биотехнологи Пермского Политеха сделали корма для сельскохозяйственных животных полезнее
12:21 Проект «Расцветай, город» представляет межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль «Кама-мама»
10:13 Сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в туристическом фестивале
16:01 Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре
15:42 В Перми прекращено действие лицензии ООО «УК ДВА»
14:17 Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство
13:50 Летний читальный зал «Горьковки» начинает пятую неделю
10:53 Краснокамец погасил миллионный долг перед своими детьми
15:53 На коллегии регионального Росреестра наградили лучших кадастровых инженеров
14:50 Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Пермском крае в ближайшие выходные
14:39 В Пермском Политехе определили влияние погоды на дальность хода электромобиля
09:56 Жительнице г. Перми грозит административный арест за неисполнение решения суда
12:14 Пермяков приглашают откликнуться на «Зов Пармы»
11:59 Оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения
11:55 В Прикамье состоится вертикальный забег
10:49 «Горьковка» отметит 220-летие Александра Дюма
Все новости
14:59 В башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х
14:20 Глава Феодосии Лебедев подал в отставку по рекомендации Аксенова
13:32 В Коми на фоне массовых протестов жителей власти расторгли договор с арендатором лесного участка
12:25 В Германии из-за забастовки персонала отменены более 1000 авиарейсов
11:44 В регионах РФ закончился «Спутник Лайт», для ревакцинации предлагают первый компонент «Спутника V»
10:40 В Ереване не работает метро из-за забастовки машинистов, они требуют повысить зарплаты
10:10 Мэр эстонского города Нарва заявила, что танк-памятник Т-34 демонтировать не будут
09:35 В Британии во время дебатов кандидатов в премьеры ведущая упала в обморок после вопроса о России
17:07 Глава Роскосмоса: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и сформирует свою орбитальную станцию
16:18 Женское движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование новосибирского депутата Хельги Пироговой
15:03 «Автоваз» объявил о возобновлении производства Lada Granta с кондиционером
14:36 Производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту
13:45 Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека
13:11 В Оренбургской области двое суток ищут 6-летнего мальчика, в регион направили криминалистов СК
12:44 Белгородский губернатор объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов
11:53 Мобильные операторы в России отказываются от бесплатных «симок» из-за их подорожания и дефицита чипов
11:06 Боинг с 386 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
09:52 Экзитпол: более 92% участников референдума в Тунисе проголосовали «за» поправки в конституцию
09:11 В пригороде Ванкувера 28-летний мужчина открыл стрельбу по бездомным
18:13 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем
17:47 В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK