«Зов Пармы» объединил более 12 тысяч человек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Самый масштабный фестиваль этого лета прошёл в минувшие выходные на большой поляне около села Серёгово Чердынского городского округа. Спустя 2 года отмен из-за пандемии «Зов Пармы» объединил 12,5 тысяч человек. Гости и участники приехали со всех уголков России.В Год культурного наследия народов России фестиваль предложил новую трактовку традиционной народной культуры и показал многообразие проявлений её форм в пространстве современности. Прикамский фольклор, традиционные ремёсла, историческая реконструкция, музеи, народные игры и, конечно, музыка народов России в современной обработке – всё это позволило гостям фестиваля прикоснуться к живой истории, задуматься о своей этнической идентичности и увидеть своими глазами, как фольклорные традиции влияют на характер современной культуры.Фестивальная поляна была условно поделена на разные тематические площадки. В «Историческом лагере» прошли уроки мастеров: кузнечное дело, основы каллиграфии, основы набойки, основы кольчужного плетения, игра на средневековых музыкальных инструментах, уроки исторического боя, примерка доспехов и основы литья.Одной из главных точек притяжения во время всех трех фестивальных дней стало «Ристалище». Здесь проходил турнир по историческому фехтованию. Участниками стали клубы исторической реконструкции из Москвы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Курска, Перми и других городов.В «Хороводном круге» прошли мастер-классы по плетению венков, работала мастерская хороводоводоведения. Гости фестиваля научились водить хороводы весенне-летнего цикла, приняли участие в кругах и кадрилях, игровых и парошных.Одной из популярных площадок стала «Потешная палата», где театральные коллективы разыгрывали свои представления. Гости фестиваля отметили самобытность спектаклей московского фольклорного театра «Окрутники», стали участниками перфомансов уникального театра «Мимикрия», который занимается реконструкцией образа племени Чудь. Яркими событиями площадки стали выступления театра «Туки-Луки» и детской студии «Озарение».На площадке «Поле богатырское» каждый желающий мог принять участие в народных играх: «Абатуры», «Гусаки», «Простонародный боулинг» и других спортивных состязаниях на звание Ильи Муромца, Алеши Поповича и Пермской дружины 2022 года.Участниками «Зова Пармы» стали мастера традиционных ремёсел из Пермского края и других регионов России. Все фестивальные дни работала площадка «Большой торжок» и лавка бренда «Пермская диковина» с этно-сувенирами. Ещё одной точкой притяжения стала ярмарка ремёсел и рукоделий с изделиями народных художественных промыслов Пермского края. Гости фестиваля приняли участие в насыщенной программе «Ремесленного круга», в рамках которой прошли мастер-шоу по кузнечному делу и работе с берестой, мастер-классы по изготовлению стеклянных бус, росписи по ткани, набойке, работе с камнем и деревом.Для самых младших гостей фестиваля работала площадка «Детинец», прошли качания и катания по старинке, народные игры и забавы, представления «Сказки из сундука» от коллектива Пермского дома народного творчества «Губерния».На фестивале работал познавательный клуб «Травы и нравы», были представлены экспозиции музеев и экспонаты из частных коллекций, состоялись экскурсии в Чердынь и Ныроб с посещением музеев, прошла игра-квест «Фестивальная верста» и показательные выступления конного клуба.Центральной частью фестиваля стала главная сцена «Чудь-гора», на которой прошли выступления ярких, непохожих ни на кого в своём жанре коллективов с уникальным звучанием и новым взглядом на музыкальную культуру наших предков. В этом году фестиваль объединил коллективы из разных городов России. Со сцены прозвучали: «SAGE» (Екатеринбург), «Медвежий угол» (Казань), «Якруна» (Москва), «ЛЕДЪ» (Кирово-Чепецк), фольклорный проект «Три гагары» (Нижний Тагил – Санкт-Петербург), Rus Trad Ensembl (Екатеринбург – Санкт-Петербург) и ансамбль крестьянской музыки «Репей» (Москва). Также участниками фестиваля стали уникальные пермские коллективы и исполнители: «О.Р.З.А.», «Vinum Unicornis», «Начни с Начала», «Балакирь», этно-электронный проект «Дух времени», ансамбль Ба-Ба-Ту и группа «Туригум» из Кудымкара.Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу и сожжение чучела рыбы. Переосмысление народной культуры, живое столкновение с ремёслами, новый взгляд на традиционный фольклор, а также невероятные эмоции, новые знакомства, незабываемые впечатления, живописная природа севера Пермского края и живая история чердынской земли – всё это о «Зове Пармы»-2022, фестивале, который рассказывает о традициях на понятном современному человеку языке, сохраняет традиционную народную культуру, показывает многообразие её форм и проявлений в современном мире.Организаторы фестиваля: Пермский дом народного творчества «Губерния», администрация Чердынского городского округа. Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры Пермского края.